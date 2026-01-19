Sudáfrica declara el desastre nacional por unas inundaciones que han causado al menos 37 muertes

El Gobierno de Sudáfrica ha declarado el desastre nacional por las inundaciones que han afectado al noreste del país, y que hasta el momento se han cobrado la vida de 37 personas. El objetivo es lograr "un enfoque coordinado y multisectorial", según el Ministerio de Gobierno Cooperativo y Asuntos Tradicionales.

Las lluvias han provocado desbordamientos en las provincias de Limpopo, en Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Cabo Oriental y provincia Noroeste. Además, el Parque Natural de Kruger ha tenido que cerrar sus puertas y reabre a partir de este lunes, aunque parcialmente.

El temporal ha causado daños en las infraestructuras, daños medioambientales, desplazamiento de comunidades, suspensión de clases y daños en la agricultura.

Las lluvias han sido también intensas en Mozambique, cuyo presidente, Daniel Chapo, ha instado a la población de las zonas afectadas a priorizar el salvamento de vidas humanas por encima de las propiedades, informa la agencia de noticias AIM.

"Tenemos que decirles a nuestros hermanos que aún no han salido de las zonas inundables por miedo a perder sus propiedades, su ganado o cosechas, que solo tienen una vida y que si la pierden no hay marcha atrás. Quienes sufren después serán sus familias", ha afirmado Chapo desde Chokwe, en la provincia de Gaza, en el sur del país.

Chapo ha aprovechado para condenar los saqueos de viviendas y comercios abandonados después de las informaciones de saqueos a 26 tiendas en Chokwe solo durante la noche del viernes. "Condeno a quienes roban la propiedad de otras personas. No es el momento de entrar en las casas de quienes se han refugiado en los centros de acogida, que querrán volver vivos y hallar sus posesiones", ha argumentado.

Chapo ha sobrevolado algunas de las zonas más afectadas en los distritos de Massingir, Guija y Chokwe y ha relatado que pudo avistar a una docena de personas, niños incluidos, atrapadas en el techo de un minibús en medio de un torrente de agua.

Inmediatamente pidió al piloto aterrizar lo más cerca posible y ordenó quitar los asientos del helicóptero para que cupieran las personas atrapadas, que llevaban dos días encima del vehículo. Fueron así rescatados y trasladados en helicóptero al centro de acogida de Chiaquelane. "No podíamos ignorar esa situación. Esa gente llevaba días atrapada sin comida ni agua. Nuestro deber era salvar vidas", ha subrayado.

Las autoridades mozambiqueñas han informado de que al menos 103 personas han muerto durante la temporada de lluvias de 2025-2026 y de que hay más de 673.000 personas afectadas. Han sido destruidas 1.160 casas y otras 4.000 han resultado dañadas.