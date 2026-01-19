Los Reyes acuden mañana a Córdoba y cancelan la entrega de medallas de oro en las Bellas Artes en Toledo

El funeral de la princesa Irene en Atenas reunió a miembros destacados de la Familia Real española, incluidos los Reyes Felipe VI y Letizia, quienes viajaron acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, según publicó la agencia EFE con base en información de fuentes de Zarzuela. La inesperada colisión ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba, que dejó al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos, motivó a la Casa Real a alterar su planificación y regresar antes de lo previsto a España, dejando sin efecto su presencia en el acto oficial que debía celebrarse en Toledo.

De acuerdo con Zarzuela, la visita real a Córdoba tendrá lugar este martes, con el objetivo de brindar apoyo a las víctimas del accidente y a sus familias. El medio EFE detalló que, como consecuencia de esta reorganización, los Reyes no participarán en la ceremonia prevista para la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024, inicialmente programada para esa misma fecha en Toledo. Zarzuela informó además que la cancelación de este acto responde a la necesidad de priorizar la atención a la emergencia generada por el accidente ferroviario.

El siniestro ferroviario en Adamuz provocó una amplia reacción institucional, incluidas las constantes comunicaciones entre Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, indicaron fuentes de la Casa Real a EFE. El Rey, informó la agencia, se mantuvo permanentemente informado desde el primer momento en el que ocurrieron los hechos, coordinando su agenda y reacciones de manera directa con las principales autoridades involucradas en la gestión de la crisis.

Los Reyes trasladaron públicamente sus condolencias a los allegados de las víctimas mediante mensajes compartidos en redes sociales, tal como señaló la agencia. Además, la Casa del Rey subrayó que el papel de Felipe VI durante la emergencia incluyó la supervisión continua de la evolución de la situación y la coordinación para asegurar un apoyo institucional a los afectados.

El regreso anticipado desde Atenas implicó que los Reyes no pudieron participar en la recepción oficial prevista una vez concluido el funeral en la catedral metropolitana ni en el entierro en el cementerio real de Tatoi, donde se esperaba la presencia de la familia real al completo. Según consignó EFE, este cambio responde directamente a la gravedad del accidente ferroviario en territorio andaluz y a la decisión de priorizar la atención a este suceso sobre otros compromisos oficiales internacionales y nacionales.

La tragedia en Adamuz alteró así por completo la agenda oficial de la Casa Real española. EFE destacó que el desplazamiento urgente de los Reyes a Córdoba resalta el compromiso de la Jefatura del Estado con los afectados por emergencias nacionales y la capacidad de respuesta inmediata ante acontecimientos imprevistos que requieren su presencia institucional.

Fuentes de Zarzuela precisaron que, hasta el momento, no se han divulgado más detalles sobre el desarrollo del viaje de los Reyes a Córdoba, ni se ha establecido un nuevo calendario para la reprogramación del acto de entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 en Toledo. Este reconocimiento, que premia la trayectoria de figuras relevantes del ámbito artístico y cultural de España, quedará pospuesto en espera de nuevas indicaciones por parte de la Casa Real y el Ministerio de Cultura.

La cobertura realizada por EFE subrayó que la prioridad institucional se ha centrado en la atención a las víctimas y la coordinación con las autoridades autonómicas y estatales. La colisión de trenes en Adamuz generó reacciones de solidaridad desde diferentes poderes públicos y sectores de la sociedad civil, que han expresado tanto su pesar como su apoyo a los familiares de los afectados y a los servicios de emergencia desplegados en la zona.

En el contexto de la ceremonia fúnebre en Atenas, la agencia también indicó que la princesa Irene, hermana de la Reina Sofía y tía del Rey Felipe VI, falleció el jueves pasado. El funeral y el entierro en el cementerio real de Tatoi estaban previstos para este lunes, con presencia de la rama griega y española de la familia real europea. Debido a la situación de emergencia en España, la representación oficial en esas ceremonias quedó limitada, a fin de priorizar el desplazamiento de los Reyes a Córdoba, a raíz del grave accidente ferroviario en Andalucía.

La información recabada por EFE muestra que tanto la Casa Real como el resto de organismos involucrados continúan ajustando sus agendas y protocolos frente a la magnitud de la catástrofe en Adamuz, en señal de duelo y apoyo a los damnificados.