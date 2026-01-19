Lo último que se sabe del accidente de trenes en el sur de España

Madrid, 19 ene (EFE).- El accidente de trenes ocurrido en la tarde de este domingo en en la provincia de Córdoba (sur de España) cuando un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba entre Madrid y Huelva (sur) ha causado, de momento, 40 víctimas mortales.

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

- Hay al menos 40 fallecidos y 41 heridos ingresados en hospitales, de los que 12, uno de ellos menor de edad, están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La vida de los heridos ingresados en la UCI no corre peligro, de acuerdo con el presidente andaluz.

- La cifra de fallecidos no es definitiva, porque todavía se trabaja para localizar posibles cadáveres en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto. La UME, la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) participan en la búsqueda de personas.

- El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 personas fallecidas en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) y los forenses han realizado 23 autopsias. Por otra parte, se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones.

- Los equipos técnicos y de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado, aunque las tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

- Comienzan a conocerse algunas identidades de víctimas mortales, como el periodista onubense Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, un policía nacional destinado en la Brigada de Extranjería de Madrid o los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría (Huelva), a la que pertenecía una niña de 6 años que durante toda la noche fue custodiada por una guardia civil tras ser rescatada ilesa.

- Para agilizar las labores de identificación, la Guardia Civil ha habilitado puntos de recogida de ADN en Madrid, Córdoba, Sevilla, Huelva y Granada de los familiares directos de las víctimas. Para los levantamientos de cadáver y las autopsias se han movilizado forenses de seis provincias, mientras que hay un amplio despliegue de psicólogos para atender a los familiares de las víctimas.

- Los trabajos son de gran complejidad dado que, en palabras del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, esos dos vagones han quedado "prácticamente desintegrados". Según el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, algunos de esos vagones "son un amasijo de hierros".

- La Guardia Civil ya recaba indicios clave tanto para identificación de los cadáveres como para esclarecer las causas del siniestro que tardarán en conocerse. Un juzgado de Montoro (Córdoba) se ha hecho cargo de las diligencias y el Ministerio de Justicia ya ha avanzado que autorizará los refuerzos que necesite.

- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento. El ministro ha afirmado que en los veinte minutos previos al accidente pasaron "en torno a tres trenes" por esa misma vía sin reportar incidencias.

- La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios -un organismo independiente aunque adscrito al Ministerio de Transportes- se encargará de las pesquisas. Su presidente, Iñaki Barrón, ha apuntado a "la interacción entre la vía y el tren" como posible causa del descarrilamiento.

- El presidente de Renfe ya ha alejado la posibilidad de que se trate de un fallo humano o de un exceso de velocidad. Un problema en el tren o en la vía son las hipótesis principales

- Mientras, el máximo responsable de la operadora italiana Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de "raro" y "extraño" el siniestro. "LLevo 32 años en transporte y nunca habíamos tenido un accidente con víctimas; es horrible, es un drama", ha lamentado.

- Las primeras investigaciones determinan que los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron en la entrada de la estación de Adamuz e invadieron la vía paralela, lo que produjo la colisión con el tren Renfe Alvia, que circulaba en sentido contrario. Solo pasaron 20 segundos.

- El tren de Iryo que descarriló había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. Tanto ese tren -el ETR 1000- como el Alvia -el S 120 de Renfe- son, aunque con características distintas, dos modelos punteros en el mercado.

- El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tardará días en recuperarse. Óscar Puente ha asegurado que el "horizonte" para reanudarlo de forma completa es de "en torno al 2 de febrero".

- Los pasajeros ilesos de los trenes accidentados han sido trasladados, principalmente, en autobuses. Iberia también ha reforzado sus servicios para dar alternativa a los viajeros durante estos días y Renfe el de media distancia entre Madrid y Sevilla por Andalucía.

- Decenas de personas están utilizando las redes sociales para pedir información sobre familiares o allegados que viajaban en el Alvia y de los que no tienen noticia. Desde ayer funciona un teléfono de Adif (el 900101020) para asistencia a las víctimas.

- Desde esta medianoche y hasta el jueves a la misma hora España estará de luto oficial.

- Prácticamente toda la actividad política del país se ha paralizado, con minutos de silencio generalizados en todo el territorio como muestra de dolor y solidaridad.

- Los reyes, desde Atenas, han expresado su consternación y preocupación y se desplazarán este martes a la zona. Hoy lo han hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, entre otros dirigentes. El jefe del Ejecutivo ha garantizado que se dará con la verdad sobre la causa y se conocerá la respuesta al origen del siniestro

- La ola de solidaridad que se manifestó en Adamuz tras el accidente se ha traducido este lunes en multitud de donaciones de sangre, a pesar de que las reservas están garantizadas.

- Mandatarios de todo el mundo han trasladado su pésame y solidaridad a España por el accidente ferroviario. EFE