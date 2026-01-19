Las vibraciones en las vías de tren ya ocasionaron en junio una incidencia ferroviaria en Adamuz

El Gobierno español precisó que, junto con las tareas para reestablecer la circulación en el corredor ferroviario entre Adamuz y Villanueva de Córdoba en junio de 2025, se afrontaron dos incidencias diferenciadas originadas por el calor extremo y por fallos técnicos. Según informó el medio, una respuesta oficial remitida al Senado el 18 de junio de 2025 detalló el impacto de estos sucesos sobre la circulación y los mecanismos empleados para recuperar la normalidad, con el objetivo de mantener la seguridad de los pasajeros y del servicio ferroviario.

De acuerdo con lo publicado, el incidente principal se produjo cuando una de las nuevas chapas incorporadas en los aparatos de dilatación del viaducto de El Valle, en las inmediaciones de Adamuz, entró en contacto con el raíl. El origen de este contacto fue la combinación de las altas temperaturas y las vibraciones asociadas al frecuente paso de trenes. El Gobierno explicó que el sistema de señalización automatizado detectó esta anomalía y ocupó de inmediato el circuito implicado, acción que obligó a la interrupción inmediata del tráfico ferroviario en este tramo para garantizar las condiciones de seguridad. Según la misma fuente, técnicos especializados de la brigada de desvíos actuaron durante el horario previsto para el mantenimiento y resolvieron la situación de manera definitiva tras detectar la incidencia.

La segunda incidencia registrada se atribuyó a un fallo en la tarjeta de relés, pieza esencial en la operatividad del sistema de señalización de la línea. Este componente defectuoso fue reemplazado por uno nuevo, logrando así reestablecer por completo la funcionalidad del sistema encargado de regular el tráfico férreo. Según detalló el Gobierno en su comunicación, ambas intervenciones se desarrollaron dentro de los procedimientos de mantenimiento programados y permitieron restablecer la circulación con rapidez, procurando reducir al máximo las repercusiones sobre los servicios de alta velocidad y preservando la seguridad operacional.

Sobre las medidas de sostenibilidad en las infraestructuras férreas de la zona sur, el Gobierno recapituló el despliegue de contratos de mantenimiento enfocados en diversos aspectos como la conservación de la vía, instalaciones de electrificación, señalización, sistemas de seguridad y acciones para controlar la vegetación. Tal como detalló la respuesta oficial, durante el año 2024 se realizaron inspecciones periódicas, revisiones preventivas y correctivas de la infraestructura e instalaciones, además del tratamiento herbicida en las vías y trabajos de riego y corte en los márgenes de la traza ferroviaria para prevenir la proliferación de plantas que afecten la operación.

Estos sucesos, según consignó el medio oficial, se produjeron en el contexto de condiciones climatológicas adversas, marcadas por el incremento de las temperaturas en la región, que afectan tanto el material ferroviario como la infraestructura. Las autoridades recalcaron la importancia del mantenimiento programado y la rápida intervención de los equipos especializados para mitigar cualquier consecuencia sobre la prestación del servicio en uno de los ejes de alta velocidad que conecta diferentes provincias andaluzas. El reporte también subrayó el enfoque preventivo adoptado en las estaciones y vías de la red en el ámbito Sur, que incluye la estación de Villanueva de Córdoba, a través de una variedad de contratos orientados a la gestión integral de la seguridad y funcionamiento de la red ferroviaria.

En la información remitida al Senado, las autoridades indicaron que la actuación coordinada de los responsables de mantenimiento permitió resolver la incidencia principal y el fallo técnico en un plazo breve, respondiendo a los protocolos establecidos para este tipo de contingencias. La incidencia generada por el contacto de la chapa con el raíl representó una de las consecuencias de la conjugación entre factores medioambientales y el uso intensivo de la infraestructura. El Gobierno destacó que la combinación de vigilancia, intervenciones correctivas y acciones preventivas constituye el marco de respuesta frente a este tipo de eventualidades.

El medio recogió además que en los casos de incidencias como los ocurridos en las cercanías de Adamuz, las alertas automáticas del sistema de señalización y la actuación en el horario de mantenimiento evitaron riesgos adicionales, privilegiando la seguridad tanto de los usuarios como de las operaciones en la red de alta velocidad.