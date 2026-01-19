La artista Yubo Fernández presenta 'Cigua Palmera', un vuelo "interior y exterior" de arte, jazz y alta costura

El recorrido internacional de la exhibición 'Cigua Palmera', que ya ha llegado a ciudades como Nueva York y continúa en Madrid, contempla futuras paradas en países como Italia, Alemania y Bélgica, con el objetivo final de cerrar su itinerario en la República Dominicana mediante una muestra final en uno de los aeropuertos del país. La propuesta protagonizada por Yubo Fernández, según informó Europa Press, se adentra en el análisis de la migración desde la perspectiva emocional y subconsciente mediante la combinación de artes plásticas, música dominicana y alta costura.

El medio Europa Press detalló que la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España y la artista multidisciplinar Yubo Fernández han presentado en Madrid la muestra 'Cigua Palmera: Cartografía del vuelo'. La iniciativa, exhibida en el Hotel Melía Casa de las Artes hasta el 15 de febrero, toma como base la cigua palmera, ave nacional dominicana y símbolo de la no migración, eje conceptual para explorar una reflexión sobre la migración interna a través de un conjunto de treinta lienzos y tres esculturas.

Según explicó Yubo Fernández al medio citado, la cigua palmera se caracteriza por no migrar y existir únicamente en la isla, lo que contrasta con el marcado fenómeno migratorio de la sociedad dominicana. Esta contradicción se convierte en punto de partida para el desarrollo de una poética sobre el viaje interno que las personas realizan a nivel emocional y subconsciente. A través de sus obras, la autora plantea que “nosotros migramos con nuestras emociones y expresamos el deseo de libertad de muchas maneras”.

Entre las piezas más destacadas de la exposición figura una pintura sobre la cigua palmera y otra sobre unas meninas abstractas, ambas preseleccionadas para el Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, según consignó Europa Press. La curaduría de la muestra está a cargo de Julian Kundhart, y cuenta con el impulso de la misión diplomática dominicana en España. La propuesta se define como una experiencia sensorial que trasciende el formato tradicional de las exposiciones, promoviendo el diálogo entre diversas disciplinas y enfatizando el viaje interior del ser humano.

Europa Press reportó que la muestra integra un componente musical significativo, con composiciones creadas por el músico Luis McDougal, dominicano formado en la Berklee College of Music. Este repertorio fusiona géneros nacionales como el merengue, la bachata y el jazz, e incluye una pieza escrita específicamente para la ocasión denominada, al igual que la exhibición, 'Cigua Palmera'. La musicalización refuerza el carácter multidisciplinar del proyecto, ampliando su alcance sensorial y cultural.

A la oferta artística se añade un elemento de alta costura: la diseñadora internacional Giannina Azar ha colaborado en la creación de un traje que Fernández intervino pictóricamente. Azar, reconocida por confeccionar estilismos para figuras del espectáculo como Jennifer Lopez, Beyoncé y Gloria Estefan, amplía así el universo plástico y sonoro de la exposición con la integración de la moda a la propuesta museística.

De acuerdo con Europa Press, 'Cigua Palmera: Cartografía del vuelo' se configura como una muestra itinerante en la que convergen obra plástica, musical y de diseño, constituyendo una invitación a examinar el proceso de migración emocional a través del arte contemporáneo. Las piezas presentadas pretenden trazar una cartografía del vuelo interior, estableciendo puentes entre la experiencia particular de la cigua palmera y los procesos de autoexploración colectiva en contextos de migración y tránsito cultural.

La presentación en Madrid forma parte de una agenda de internacionalización que aspira a posicionar el arte dominicano y su diálogo con otras culturas, según destacó Europa Press en su cobertura. La culminación de la gira con una exhibición en un aeropuerto de la República Dominicana buscaría potenciar la visibilidad de la obra tanto ante el público local como internacional.