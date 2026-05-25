Moody's eleva calificación de Naturgy Panamá al nivel máximo con perspectiva estable

Ciudad de Panamá, 25 may (EFE).- La calificadora Moody's Local Panamá elevó la calificación crediticia de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (Edemet), filial del Grupo Naturgy en el país, al otorgarle la nota máxima de "AAA.pa" con perspectiva estable.

Esa revisión al alza se aplica directamente al programa rotativo de bonos corporativos vigente hasta por 350 millones de dólares, lo que "constituye el nivel más alto de solvencia y fortaleza financiera dentro del mercado panameño", según un comunicado de Naturgy Panamá.

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De acuerdo con el informe emitido por Moody’s Local Panamá, la mejora en la calificación responde al "fortalecimiento del perfil crediticio de EDEMET, sustentado principalmente en una mayor flexibilidad financiera" así como refuerzo "de su posición de liquidez y la estabilidad de sus flujos operativos".

El reporte destaca de manera positiva la estrategia de la administración para optimizar su estructura financiera "el refinanciamiento de pasivos, la extensión del perfil de vencimientos y el acceso a financiamiento internacional, factores que permitieron fortalecer los indicadores de liquidez y cobertura financiera de la compañía".

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La calificadora también "resaltó la estabilidad del negocio de distribución eléctrica, respaldada por la exclusividad de la concesión, la naturaleza esencial del servicio y un marco regulatorio que aporta previsibilidad a los ingresos de la empresa".

Y "valoró positivamente la capacidad de EDEMET para continuar ejecutando inversiones estratégicas orientadas al fortalecimiento y modernización de la infraestructura eléctrica, manteniendo adecuados niveles de rentabilidad y acceso a mecanismos de financiamiento".

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Edemet es una empresa mixta en la que el Naturgy ostenta el 51 % accionarial, el Estado panameño un 48 % y el restante 1 % los empleados. EFE