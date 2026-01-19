Fallece John de Zulueta, consejero independiente de Línea Directa y ex consejero delegado de Sanitas

John de Zulueta Greenebaum, consejero independiente de Línea Directa y quien fue durante 14 años consejero delegado del Grupo Sanitas, ha fallecido este lunes un mes antes de cumplir los 79 años, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Línea Directa y su consejo de administración, al que pertenecía De Zulueta desde 2025, han lamentado profundamente su pérdida y envían su más sentido pésame a su familia.

A partir de la salida a Bolsa de la compañía en 2021, ha sido presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo hasta el mes de abril de 2025.

"Su gran experiencia y conocimiento en el ámbito empresarial han sido un valor fundamental para la compañía. Su dedicación y visión fueron clave en nuestro camino. Su contribución seguirá inspirándonos para el futuro", ha indicado la compañía.

FUE DURANTE 14 AÑOS CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO SANITAS

John de Zulueta, nacido en Cambridge (Massachusetts) el 23 de febrero de 1947, es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Stanford (California) y MBA con honores por la Columbia University de Nueva York.

En su larga trayectoria profesional destacan sus años de consultor en The Boston Consulting Group, en San Francisco, así como su etapa de presidente y director general de PepsiCo en Barcelona, presidente de Cadbury Schweppes España, vicepresidente de Schweppes en el Sur de Europa y consejero delegado de Schweppes S.A.

También fue, durante 14 años, consejero delegado del Grupo Sanitas (Bupa Group) en España, grupo que presidió desde 2005 hasta 2009, y entre los años 2010 y 2012 presidió USP Hospitales.

La junta directiva del Círculo de Empresarios le nombró por unanimidad presidente en 2018, cargo que ocupó durante tres años, antes de convertirse en 2023 en presidente de honor del organismo.

Además de miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios, asociación a la que llevaba ligado desde 2004, John de Zulueta fue presidente de su Comité de Sanidad. También fue vicepresidente de la Fundación Bankinter y patrono de las fundaciones DKV, Everis y Caser, así como consejero de la Universidad Europea (Laureate Group).

De igual forma, fue miembro de la junta directiva de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y de la Comisión Especial para el Estudio del Desarrollo de la Sociedad de la Información en España.