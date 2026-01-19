El Senado convoca un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente de Córdoba

En la jornada de este lunes se suspendió la comisión de investigación sobre el conocido como ‘caso Koldo’, programada para las 11:00 horas y en la que se esperaba la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda. Esta decisión respondió al clima de luto y respeto tras el accidente en Córdoba, que ha dejado un saldo de 39 fallecidos y 152 personas heridas. Tal como informó el Senado, la institución optó por paralizar sus actividades institucionales como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familias.

De acuerdo con lo anunciado por el Senado y recogido por varios medios, a las 12:00 horas la Cámara Alta realizó un minuto de silencio en memoria de los afectados por la tragedia. El tributo congregó a parlamentarios y personal del Senado para ofrecer un gesto de apoyo a quienes sufrieron las consecuencias del accidente. La convocatoria de este acto protocolario es habitual en episodios que impactan profundamente a la sociedad y al funcionamiento normal de las instituciones públicas del Estado.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, canceló todos sus compromisos previstos para la jornada, según detallaron fuentes del propio Senado. Entre las actividades desconvocadas figuraba una reunión agendada con Dana Erlich, encargada de negocios de Israel, que no llegó a producirse en señal de duelo. Con este gesto, la Cámara Alta quiso transmitir su acompañamiento institucional a los afectados y dar prioridad a la respuesta ante la emergencia derivada del accidente.

El accidente ocurrido en Córdoba generó la reacción inmediata de las principales instituciones nacionales. El impacto de la tragedia llevó no solo a la suspensión de la agenda política sino también a la modificación de los hábitos y rutinas habituales del funcionamiento legislativo. Al paralizarse la comparecencia de María Belén Gualda y otros compromisos fijados para ese día, la Cámara Alta priorizó el duelo institucional ante la gravedad de los hechos.

Entre los afectados, además de los fallecidos confirmados, se contabilizaron 152 personas heridas, lo que supuso la movilización de servicios sanitarios y equipos de emergencia que continúan trabajando en la atención de las víctimas y en las labores de esclarecimiento de las causas del suceso. La respuesta del Senado se enmarca en un ambiente general de conmoción y acompañamiento social, donde diferentes organismos y representantes políticos expresaron condolencias y apoyo a las familias, según reportó el propio Senado en su comunicación oficial.

La programación regular del Senado contemplaba para este lunes no solo la comisión relativa al 'caso Koldo', sino también otras actividades de tipo institucional que quedaron interrumpidas. La decisión se adoptó después de conocerse el balance provisional de víctimas y de analizar el alcance del accidente que marcó la agenda política y mediática del día. Tanto el minuto de silencio como la suspensión de la actividad pública reflejaron la magnitud de la tragedia y la prioridad otorgada por la Cámara Alta al respeto institucional frente al dolor de las familias y del conjunto de la sociedad.

El Senado comunicó estas medidas a través de canales oficiales y fuentes internas, subrayando la relevancia del luto en la respuesta del Estado ante episodios de emergencia colectiva de este alcance. Las banderas ondearon a media asta en el recinto parlamentario y se adoptaron otros protocolos habituales en contextos de duelo nacional. El accidente de Córdoba, por su número de víctimas mortales y heridos, se sitúa entre los episodios más graves registrados recientemente, influenciando el funcionamiento ordinario de las instituciones y provocando la suspensión de múltiples actos previstos para la jornada, según recogieron fuentes del Senado.