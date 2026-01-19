El rey de Marruecos acepta la invitación de Trump para unirse a la Junta de Paz para Gaza

El rey de Marruecos, Mohammed VI, ha aceptado la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, de formar parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, organismo que ejercerá la labor de supervisión para el futuro del enclave palestino y al que han sido invitados otros jefes de Estado y de Gobierno.

El Ministerio de Exteriores marroquí ha informado de que el monarca ha recibido una invitación de Trump "para unirse, en calidad de miembro fundador, a la Junta de Paz que prevé lanzar como iniciativa destinada a 'contribuir a los esfuerzos de paz en Oriente Próximo y adoptar un nuevo enfoque para resolver los conflictos en el mundo'".

"Al saludar el compromiso y visión de Trump para la promoción de la paz, el rey ha querido responder favorablemente a esta invitación. En este contexto, el Reino de Marruecos ratificará la Carta constitutiva de esta Junta", según reza un comunicado publicado por la cartera diplomática, en el que enfatiza que esta propuesta "da testimonio de la confianza de la que (el rey) goza ante el presidente de Estados Unidos y la comunidad internacional".

Rabat ha hecho hincapié en que la participación en este organismo "está reservada a un grupo restringido de líderes de estatura internacional, comprometidos a favor de un futuro seguro y próspero para las generaciones futuras", considerando que "esta invitación constituye un reconocimiento del liderazgo" de Mohamed VI y "de su estatura como actor de paz ineludible".

Por otra parte, ha aplaudido el anuncio del lanzamiento de la segunda fase del plan de Trump para Gaza, que incluye la desmilitarización, más de tres meses después de que entrara en vigor la primera de ellas que implicaba un alto el fuego. También ha celebrado la creación del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), encabezado por un exfuncionario palestino.

Por último, las autoridades marroquíes han reiterado su "compromiso constante a favor de una paz justa, global y duradera en Oriente Próximo, que permita el establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, viviendo lado a lado y en paz con Israel".

Durante los últimos días, han empezado a trascender públicamente los nombres de algunos de los jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; o el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que han aceptado la invitación de Trump. Previamente, la Casa Blanca confirmó que también serían parte de la misma el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; o el enviado especial Steve Witkoff.

Por su parte, el Kremlin ha señalado este mismo lunes que también ha recibido una invitación para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mientras que la Comisión Europea ha dicho haber sido invitada también, si bien ni Moscú ni Bruselas han confirmado que vayan a ser parte de la iniciativa encabezada por el inquilino de la Casa Blanca.

En este contexto, Washington ha trasladado a las figuras que serán parte de la Junta de Paz que, si quieren ser integrantes "permanentes" tendrán que pagar una cuota de mil millones de dólares (cerca de 860 millones de euros), una cantidad que sería destinada a financiar la reconstrucción del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha 465 muertos y 1.287 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.550 muertos y 171.365 heridos.