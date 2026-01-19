Agencias

El presidente de Renfe, desde Adamuz: "aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido"

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado a su llegada a la localidad cordobesa de Adamuz que "aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido", después de que el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la tarde de este domingo ha dejado al menos 21 fallecidos y 73 heridos.

"Equipos de renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido", ha manifestado este lunes en su cuenta de X.

Férnandez Heredia, quien se encuentra en el lugar del accidente, ha enviado su "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario" sucedido en Adamuz. "Es una tragedia que nos golpea a todos", ha lamentado.

Al menos 21 personas han muerto y otras 73 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.

