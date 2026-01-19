Ecuador se solidariza con España y "lamenta profundamente" el accidente ferroviario

Guayaquil (Ecuador), 19 ene (EFE).- El Gobierno de Ecuador se solidarizó este lunes con España y lamentó "profundamente" el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que hasta el momento deja 40 fallecidos y más de 150 heridos.

"Ante esta dolorosa situación, el Estado ecuatoriano se solidariza con España y reafirma los lazos de hermandad que unen a ambas naciones, extendiendo sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y deseando el pronto restablecimiento de los heridos", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado.

La Cancillería también indicó que, en el marco de este siniestro, las oficinas consulares de Madrid y Málaga "trabajan en conjunto con las autoridades locales para identificar a posibles ciudadanos ecuatorianos afectados".

"Se ha puesto en marcha el protocolo de asistencia inmediata para garantizar el acompañamiento a nuestros compatriotas", indicó la nota.

En la tarde del domingo, un tren de alta velocidad, que había salido de Málaga con destino a Madrid, sufrió el descarrilamiento de sus dos últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que segundos después pasó otro tren, que viajaba entre Madrid y Huelva, e impactó a los descarrillados.

Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona, quienes buscan en las vías y sectores aledaños de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias clave para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretó un luto oficial de tres días y prometió "dar con la verdad" de las causas de la tragedia. EFE