Delcy Rodríguez pide "unidad" a los venezolanos para "crecer con inclusión" en la "nueva etapa" política

Rodríguez participó en el primer Consejo Nacional de Economía de 2026, donde representantes de sectores productivos compartieron sus inquietudes y propuestas ante las nuevas condiciones políticas del país. El medio Europa Press informó que la presidenta interina de Venezuela ha hecho un llamado enfático a la unidad nacional, subrayando la necesidad de “crecer con inclusión y visión de futuro” en el contexto abierto tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque realizado por Estados Unidos el 3 de enero.

Según consignó Europa Press, la responsable interina del poder Ejecutivo usó sus redes sociales para dirigirse a la población, señalando que el país enfrenta una "nueva etapa" política. En su mensaje, Rodríguez expresó: “esta etapa llama a la unidad y la grandeza de la nación”. Manifestó confianza en la capacidad del país para avanzar y aseguró que “nada puede detenernos en la conquista por el bienestar de nuestro pueblo”.

En línea con esta visión, Rodríguez remarcó la estrategia de fortalecer la principal industria nacional de hidrocarburos. Europa Press detalló que la presidenta interina hizo alusión a la necesidad de manejar con responsabilidad las divisas del país y restringir las importaciones a lo esencial, con el objetivo de potenciar la producción nacional. Este planteamiento busca un equilibrio entre la reducción de la dependencia externa y el impulso a la economía interna.

Rodríguez también puso énfasis en el diálogo como herramienta prioritaria para la recuperación y el desarrollo. Según publicó Europa Press, la dirigente destacó la reciente realización del primer Consejo Nacional de Economía de 2026, que calificó como un espacio de intercambio constructivo con diversos actores productivos venezolanos. Durante esta instancia, Rodríguez aseguró haber escuchado con atención las demandas y propuestas de quienes integran los sectores productivos, mostrando apertura a la incorporación de diferentes miradas económicas.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la presidenta interina relató que en los últimos días mantuvo conversaciones con venezolanos de distintas corrientes políticas. Rodríguez manifestó que existe un rechazo uniforme a las agresiones recibidas por Venezuela, haciendo referencia a la defensa común de la paz, la estabilidad económica y la justicia social como ejes que comparten los ciudadanos, a pesar de sus diferencias políticas.

El medio Europa Press reprodujo además anuncios económicos relevantes. Rodríguez indicó que, para avanzar con mayor rapidez hacia las metas propuestas, su gobierno ha decidido la creación de dos fondos soberanos. Estos fondos serán gestionados bajo criterios de máxima transparencia, y sus recursos se destinarán tanto al equilibrio de las condiciones de vida de la población como a la transformación de la infraestructura del país. La presidenta interina describió la medida como un paso determinante dentro del nuevo camino político y económico que atraviesa Venezuela.

En síntesis, Europa Press puntualizó que el pedido de Rodríguez por la “unidad” y la “inclusión” en este periodo de transición se acompaña de propuestas para la estabilidad interna y la recuperación económica, con un enfoque claro hacia el fortalecimiento del sector petrolero, la responsabilidad en el uso de las divisas y la minimización de las importaciones. Además, la dirigente apostó por mantener canales de diálogo abiertos entre las distintas fuerzas sociales y productivas del país, indicando que estos mecanismos constituyen la base para la prosperidad y la mejora de la calidad de vida en la nueva etapa venezolana.