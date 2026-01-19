Chrome para iPhone permitirá importar los datos de Safari directamente en el móvil

Chrome para iPhone permitirá importar la información del navegador Safari directamente dese el 'smartphone', sin necesidad de hacerlo en un ordenador, una novedad que llegará con la versión 145 del navegador de Google.

La opción que permite importar los datos de Safari en Chrome ha aparecido en la versión beta más reciente y se espera que llegue a todos los usuarios con el lanzamiento oficial de Chrome 145, como señalan en el portal especializado The Mac Observer, que ha sido el primero en verla.

Con ella, los usuarios de iPhone tendrán una forma más directa de migrar los datos de Safari, como contraseñas, números de tarjetas guardados, marcapáginas o historial de navegación, a Chrome.

La transferencia de información se hace, además de directamente en Chrome para iPhone, de manera guiada y sencilla, ya que el usuario solo tendrá que hace clic en Exportar, elegir los archivos que quiere conservar y generar una copia de seguridad comprimida que se descarga en el dispositivo. Al elegir el archivo generado, se completa la importación.

Una vez completado el proceso, Chrome permitirá al usuarios borrar en el momento el archivo generado para garantizar la privacidad de los datos.

Actualmente, es posible transferir los datos de Safari a Chrome, pero hay que hacerlo en la versión de escritorio para ordenador.