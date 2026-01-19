ChatGPT incluirá anuncios relacionados con las conversaciones de los usuarios

La empresa estadounidense OpenAI ha dejado en claro que la privacidad de las conversaciones mantenidas en ChatGPT estará protegida ante la incorporación de publicidad, especificando que los anunciantes no tendrán acceso a los datos de los usuarios ni se les venderá información personal. Sobre esta base, la organización ha explicado que las cuentas gratuitas y suscritas al servicio ChatGPT Go en Estados Unidos comenzarán a ver anuncios relacionados con los temas tratados durante sus conversaciones. Según informó OpenAI a través de un comunicado publicado en su página web, esta nueva modalidad será implementada en modo de prueba en las próximas semanas y solo estará disponible para mayores de 18 años que accedan con cuenta en territorio estadounidense.

Tal como anunció OpenAI, la inclusión de publicidad no afectará a quienes cuenten con suscripciones a ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business ni ChatGPT Enterprise, que continuarán utilizando la plataforma sin anuncios integrados. Esta diferenciación responde a las políticas de segmentación institucionales que la empresa aplica según el tipo de suscripción. De acuerdo con el comunicado, los anuncios aparecerán al final de las respuestas del 'chatbot', pero únicamente cuando sean pertinentes para el contexto de la conversación, por ejemplo, en caso de que se mencione un producto o servicio patrocinado.

La nueva interfaz propuesta por OpenAI está diseñada para ofrecer una experiencia más interactiva. Según publicó la compañía, el formato superará los tradicionales mensajes y enlaces que suelen verse en otras plataformas, al permitir que los usuarios visualicen directamente el anuncio y formulen preguntas sobre el mismo si así lo desean. Los anuncios estarán claramente identificados como tales y separados visualmente del contenido generado por el 'chatbot', indicó la empresa.

Respecto al control que los usuarios ejercerán sobre esta publicidad, OpenAI detalló que será posible desactivar la personalización de los anuncios y eliminar los datos utilizados para tal fin en cualquier momento. Además, la plataforma permitirá conocer los motivos por los que un anuncio ha sido mostrado e incluso descartar aquellos no deseados o comunicar las razones para hacerlo. “Podrás obtener más información sobre por qué ves un anuncio o descartarlo y decirnos por qué lo hiciste”, afirmó la empresa en el comunicado citado.

OpenAI remarcó que el sistema fue diseñado teniendo en cuenta la transparencia y la confidencialidad. De acuerdo con lo informado por el medio, la personalización de la publicidad podrá desactivarse y los datos empleados en el proceso pueden borrarse desde la propia cuenta de usuario. El medio también consignó que la empresa evitará mostrar anuncios cuando identifique que el usuario ha manifestado su deseo de no recibirlos o si estima que se trata de un menor de edad, además de excluir de las campañas temas considerados sensibles o sujetos a regulación, entre los que se encuentran asuntos de salud y política.

La introducción de anuncios publicitarios en ChatGPT ocurre tras la presentación, en noviembre pasado, de ChatGPT Go, el plan de suscripción más accesible de OpenAI, con un costo de 9,99 euros mensuales. OpenAI explicó que esta modalidad ofrece funciones extendidas en comparación con el acceso gratuito, al habilitar el uso del modelo GPT-5, la generación de imágenes, la carga de archivos y el análisis avanzado de datos. Asimismo, la empresa precisó que la suscripción al plan Go no será suficiente para eliminar los anuncios, ya que solo los modelos de suscripción superiores quedarán exentos de esta integración publicitaria.

Según lo adelantado por OpenAI, esta fase inicial de pruebas priorizará Estados Unidos y se aplicará de forma escalonada. La empresa evaluará el impacto y las reacciones de los usuarios para ajustar la integración antes de considerar una expansión a otros territorios o la implementación permanente del sistema.

Conforme explicó OpenAI, durante el periodo de prueba los anuncios no se mostrarán en cuentas asociadas a menores de edad o que hayan solicitado de forma explícita no recibir publicidad. Además, la compañía evitará temas publicitarios que correspondan a ámbitos sensibles o regulados. El modelo de anuncios se irá adaptando progresivamente, agregó el medio, buscando ofrecer utilidades prácticas sin interferir con las respuestas informativas principales de ChatGPT.

A lo largo del anuncio, OpenAI ha insistido en que los anunciantes no tendrán acceso a las conversaciones mantenidas en la plataforma y que la protección de los datos de los usuarios es una prioridad, información que reiteró en el comunicado difundido. La compañía aseguró que continuará ajustando sus mecanismos de privacidad y transparencia en relación con la gestión de los datos personales vinculados a la actividad publicitaria.