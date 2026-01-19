Avianca aterriza en Fitur 2026 con una red de más de 50 vuelos semanales entre Europa y Latinoamérica

La aerolínea Avianca retomará la conexión directa entre Madrid y San Salvador durante la temporada de verano de 2026, con operaciones que se extenderán desde el 14 de junio hasta el 15 de septiembre y ofrecerán cuatro frecuencias semanales, tal como detalló la compañía en un comunicado. La operación estará sujeta a las aprobaciones necesarias por parte de las autoridades regulatorias. Según el comunicado citado por diversos medios, Avianca confiará en la compañía española Wamos Air para realizar estos vuelos, utilizando aeronaves Airbus A330 debido a la especialización de esa firma en servicios de vuelos chárter y wet-lease.

De acuerdo con lo publicado por la propia Avianca, la compañía se presentará en la 46 edición de Fitur, que se celebrará del 21 al 25 de enero, con su propuesta para la clase ejecutiva llamada "Business Class Insignia by Avianca". Durante la feria internacional, la empresa mostrará una combinación de nuevos servicios exclusivos y el fortalecimiento de su red intercontinental, consolidando más de 50 vuelos semanales que unen Europa y Latinoamérica.

El medio Avianca informó que la experiencia renovada en clase ejecutiva está especialmente dirigida a los pasajeros de rutas de largo alcance. Como parte de este lanzamiento, la línea aérea prometió asientos totalmente reclinables tipo ‘flatbed’ con inclinación de 180°, lo que proporciona un descanso horizontal durante el vuelo. Los usuarios de esta clase ejecutiva dispondrán de mayor privacidad, pantallas individuales de 16 pulgadas, un nuevo concepto de gastronomía, kits personales diseñados exclusivamente, capacidad para llevar más equipaje, acceso prioritario en mostradores y en el embarque, así como a los salones Avianca Lounges.

El despliegue de rutas que Avianca detalló en su comunicación abarca más de 155 frecuencias en una red que enlaza más de 25 países y 80 destinos, facilitando la conectividad entre el continente europeo y América Latina. Entre los trayectos actualmente operados desde Europa, la compañía reportó 26 vuelos entre Madrid y Bogotá, siete entre Barcelona y la capital colombiana, cuatro que unen Madrid y Medellín, y tres entre Madrid y Cali. Londres mantiene siete vuelos por semana con Bogotá, mientras que París dispone de una igual frecuencia hacia la mencionada ciudad.

El crecimiento en la conectividad de Avianca refleja en parte los acuerdos de cooperación que la empresa sostiene como integrante del Grupo Abra, alianza en la que también participa la brasileña Gol. Según informó Avianca, esta colaboración persigue ampliar las posibilidades de conexión entre los viajeros del Cono Sur y el resto de la red internacional, incrementando la oferta de vuelos disponibles y facilitando itinerarios a distintos puntos de la región.

Durante los primeros nueve meses de 2025, la compañía aérea informó haber transportado a más de un millón de pasajeros en las rutas que conectan Europa con Latinoamérica, cifra que resalta el flujo de pasajeros entre ambos continentes y la importancia estratégica de estas rutas para la aerolínea. La reactivación de la ruta directa entre Madrid y San Salvador responde a una demanda estacional y forma parte de la apuesta de Avianca por fortalecer sus conexiones entre Europa y Centroamérica, explicó la empresa en su comunicación oficial.

La participación de Avianca en Fitur 2026 también supone un espacio para destacar los avances operativos y comerciales en curso para el fortalecimiento de su presencia internacional. Entre las novedades, la empresa expondrá su estrategia de servicio premium y ampliación de frecuencias, así como el despliegue de nuevas rutas y la mejora de condiciones para los viajeros de clase ejecutiva.

El anuncio de la colaboración con Wamos Air para la operación de la ruta Madrid–San Salvador integra la visión de Avianca de contar con socios especializados que permitan asegurar la continuidad y calidad de los vuelos en el marco de la temporada alta, de acuerdo con el comunicado distribuido por la aerolínea. La opción de operar el Airbus A330 resulta significativa por la capacidad y el alcance que esta aeronave ofrece para rutas de largo radio, según lo compartido por ambas compañías en sus canales oficiales.

En suma, la presencia de Avianca en la feria internacional Fitur 2026 estará marcada por la presentación de su propuesta renovada de clase ejecutiva, la reactivación de enlaces directos y el afán por consolidar una red que conecta de manera directa a Europa y Latinoamérica, elementos que el comunicado oficial señala como claves en la actual etapa de expansión y modernización de la aerolínea.