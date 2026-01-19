Al Shara y Trump defienden en una llamada los derechos de los kurdos y la lucha contra Estado Islámico

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha mantenido este lunes una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien ha coincidido en defender los derechos de la minoría kurda y la lucha contra Estado Islámico, en medio de los combates de los últimos días en el país, a pesar de un acuerdo de alto el fuego anunciado durante el fin de semana.

Al Shara y Trump han "abordado la situación en Siria y han reafirmado su apoyo a la unidad siria y a la lucha contra el terrorismo". Ambos han reafirmado "la importancia de preservar la integridad territorial y la independencia de Siria, y de apoyar todos los esfuerzos encaminados a lograr la estabilidad".

A su vez, han "enfatizado la necesidad de garantizar los derechos y la protección del pueblo kurdo en el marco del Estado sirio" y han "acordado continuar la cooperación para combatir a Estado Islámico y eliminar sus amenazas", según reza un comunicado publicado por la Presidencia siria.

Así, han expresado su "aspiración compartida de una Siria fuerte y unificada, capaz de afrontar los desafíos regionales e internacionales". Con todo, han abordado "diversos temas regionales, destacando la importancia de brindar a Siria una nueva oportunidad para avanzar hacia un futuro mejor".

Los términos del mencionado acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".