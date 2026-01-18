Protecció Civil pide precaución ante un nuevo temporal con lluvias de más de 150 litros

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha pedido precaución este domingo ante la llegada de un temporal de levante que dejará lluvias de más de 150 litros y olas de 4 metros en la Costa Brava (Girona) y la costa central.

Protecció Civil mantendrá activadas las alertas de los planes Inuncat y Neucat de cara a este lunes y martes tras la reunión del comité técnico de seguimiento y Solé ha avisado de la activación la prealerta del plan Allaucat, en declaraciones este domingo.

Según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) se espera una acumulación de más de 150 a 200 litros adicionales en la mitad este, comarcas de Girona y el litoral y prelitoral, además de nevadas que pueden superar los 80 centímetros por encima de los 2.000 metros.

La subdirectora ha explicado que "no se descarta" el envío de alertas masivas a los teléfonos móviles (ES-Alert) si este lunes se confirman los pronósticos de peligro de grado 5 o 6 en las zonas afectadas.

El jefe del área de predicción de Meteocat, Santi Segalà, ha contextualizado el episodio comparándolo con el temporal Gloria de enero de 2020 y, pese a matizar que no alcanza la misma categoría, ha asegurado que puede ser "un 60 o 70% del Gloria" durante los próximos cuatro días.

VIGILANCIA EN RÍOS Y PRECAUCIÓN AL VOLANTE

Protecció Civil mantiene contacto con la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Júcar ante el riesgo de desbordamientos.

Solé ha recordado que podrían producirse desprendimientos en las carreteras y ha pedido a los conductores "menos velocidad, más distancia y más concentración" al volante.

También ha recomendado a los ciudadanos que desistan de desplazarse para ver la nieve si no van equipados, advirtiendo que "pueden ponerse en peligro a ellos mismos y también a más gente si bloquean la carretera".