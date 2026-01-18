Agencias

Paula Vázquez desvela cómo lleva su tratamiento por el TDAH

Guardar

Viviendo uno de los momentos profesionales más dulces de su carrera, Paula Vázquez se ha dejado ver esta semana en la cena de nominados de los Premios Iris celebrada por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audovisual y allí habló de el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que padece.

La presentadora de televisión confesó que "el tratamiento que yo tomaba realmente lo puedo dejar si quiero, porque no tiene efectos secundarios, de manera que para el programa de 'Hasta el fin del mundo' lo dejé para ser libre y para poder dispersar mi mente entre esos entornos y esos decorados que vivíamos".

Y ahora que está con otro proyecto audiovisual, que necesita estar "un poquito más focus", ha vuelto con el tratamiento y está "muy bien, confiando en el proceso, intentando reconocer antes de tiempo para poder poner las herramientas a funcionar".

Fue durante una entrevista en el programa 'La Ventana' de la Cadena Ser cuando Vázquez desveló que había sido diagnosticada de esta patología tras haber sido consciente que algo ocurría en su personalidad por vídeos de TikTok.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Polonia no descarta acciones de Trump en Groenlandia: "Cualquier escenario es posible"

El jefe de gobierno polaco advirtió sobre el riesgo de una conmoción global si Washington avanza sobre el territorio ártico bajo la administración de Trump, alertando que la seguridad internacional y las alianzas occidentales se verían gravemente afectadas según sus palabras

Polonia no descarta acciones de

Birmania niega ante la CIJ las acusaciones de genocidio contra la minoría rohingya

El gobierno birmano defendió su postura ante la Corte Internacional de Justicia, insistiendo en la falta de pruebas sólidas por parte de Gambia y cuestionando la imparcialidad del proceso, al rechazar toda responsabilidad en los hechos denunciados

Birmania niega ante la CIJ

Investigan a un conductor por circular sin haber obtenido nunca el carné y denunciar su supuesta pérdida

Investigan a un conductor por

El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio de Venezuela

Infobae

WhatsApp permitirá añadir una segunda foto de portada a los perfiles personales

Usuarios podrán incorporar una nueva fotografía para distinguir su cuenta en la aplicación, una característica que hasta ahora solo disfrutaban empresas y que busca sumar opciones frente a plataformas como Facebook, X y LinkedIn según WABetaInfo

WhatsApp permitirá añadir una segunda