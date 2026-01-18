Paula Vázquez desvela cómo lleva su tratamiento por el TDAH

Viviendo uno de los momentos profesionales más dulces de su carrera, Paula Vázquez se ha dejado ver esta semana en la cena de nominados de los Premios Iris celebrada por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audovisual y allí habló de el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que padece.

La presentadora de televisión confesó que "el tratamiento que yo tomaba realmente lo puedo dejar si quiero, porque no tiene efectos secundarios, de manera que para el programa de 'Hasta el fin del mundo' lo dejé para ser libre y para poder dispersar mi mente entre esos entornos y esos decorados que vivíamos".

Y ahora que está con otro proyecto audiovisual, que necesita estar "un poquito más focus", ha vuelto con el tratamiento y está "muy bien, confiando en el proceso, intentando reconocer antes de tiempo para poder poner las herramientas a funcionar".

Fue durante una entrevista en el programa 'La Ventana' de la Cadena Ser cuando Vázquez desveló que había sido diagnosticada de esta patología tras haber sido consciente que algo ocurría en su personalidad por vídeos de TikTok.