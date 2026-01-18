Ja Morant regresa, Aldama aporta y los Grizzlies ganan en Londres

La actuación del español Santi Aldama, quien cerró el partido con 9 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias durante los 25 minutos que permaneció en pista, constituyó uno de los ejes en los que se apoyó la victoria de los Memphis Grizzlies frente a Orlando Magic en la NBA. Según reportó la agencia EFE, este encuentro se disputó el domingo en el O2 Arena de Londres y sirvió como escenario para el esperado regreso del base estadounidense Ja Morant, ausente por lesión en el duelo anterior entre ambos equipos en Berlín.

De acuerdo con la información publicada por EFE, Memphis estableció una ventaja significativa de 55-23 al inicio del segundo cuarto, marcador que señaló el rumbo de un partido que los Grizzlies gestionaron sin sobresaltos tras el descanso y que les permitió imponerse finalmente por 126-109. Esta amplia diferencia se sostuvo a lo largo del enfrentamiento, en buena parte gracias a la rapidez con la que el conjunto de Tennessee impuso su ritmo y la eficacia en la ejecución de jugadas colectivas y aportes individuales, con mención especial al regreso de Morant.

EFE detalló que Ja Morant, quien se había perdido el encuentro previo en la capital alemana por lesión, se reincorporó al equipo brindando 24 puntos y 13 asistencias. El rendimiento del base estadounidense representó un factor decisivo y supuso un atractivo relevante para el público reunido en la capital británica, dado que su presencia no había podido disfrutarse en Berlín. La producción ofensiva de Morant, junto con su capacidad de organización y generación de juego, contribuyó al dominio exhibido por Memphis desde la etapa inicial.

Junto a Morant y Aldama, otros nombres destacaron en la planilla de Memphis. EFE puntualizó las labores de Jock Landale, quien sumó 21 puntos y capturó 8 rebotes, además del desempeño de Jaren Jackson Jr, quien anotó 17 puntos. Estas contribuciones resultaron clave para que los Grizzlies pudieran manejar la ventaja adquirida durante la primera mitad y mantenerse sólidos hasta el cierre.

Orlando Magic, que venía de vencer a los Grizzlies en el enfrentamiento celebrado días antes en Berlín, no logró recuperar la intensidad ni el acierto necesario para equilibrar una desventaja tan pronunciada en el arranque. Tras el amplio margen que Memphis logró en el segundo cuarto, el equipo de Florida fue incapaz de recortar la distancia de forma significativa, lo que condicionó su planteamiento táctico en la segunda mitad del encuentro.

El medio EFE subrayó que la victoria adquirió especial significación para Memphis, en su objetivo de acercarse al ‘Top 10’ de la Conferencia Oeste de la NBA. Este resultado se inscribe en el marco de la gira europea de ambos equipos, que permitió fortalecer la proyección internacional de la liga y acercar figuras como Morant y Aldama al público del viejo continente.

La participación de Santi Aldama volvió a generar atención en el escenario internacional, tras su consolidación en la rotación de Memphis. Según EFE, el jugador canario aportó solidez bajo los tableros y versatilidad ofensiva, encapsulando lo que se espera de su desarrollo en la franquicia estadounidense.

El partido en el O2 Arena de Londres se presentó como una ocasión relevante para ambos equipos, tanto por la posibilidad de revancha tras el anterior encuentro en Alemania, como por el impacto mediático y comercial que suponen estas citas fuera de territorio norteamericano. EFE explicó que estas iniciativas forman parte de la estrategia de expansión de la NBA, que busca fortalecer su presencia global mediante partidos oficiales en diferentes ciudades europeas.

El rendimiento colectivo de los Grizzlies, acompañado del regreso de uno de sus máximos referentes y la contribución destacada de jugadores como Aldama, Landale y Jackson Jr., resultó suficiente para que la franquicia de Memphis orientara su campaña hacia puestos más competitivos dentro de la Conferencia Oeste. Según EFE, los avances mostrados en Londres configuran uno de los pasos clave en sus aspiraciones de la presente temporada.