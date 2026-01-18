Agencias

Investigan a un conductor por circular sin haber obtenido nunca el carné y denunciar su supuesta pérdida

Agentes de la Policía Local de Palma investigan a un hombre, boliviano de 38 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de simulación de delito, por conducir sin haber obtenido nunca el carné y denunciar su supuesta pérdida.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que la Sala de Atestados de este cuerpo policial ha remitido a la autoridad judicial las diligencias practicadas contra un hombre, boliviano de 38 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de simulación de delito.

Los hechos se iniciaron el pasado 4 de diciembre, cuando una patrulla de la Unidad Motorizada (UMOT) dio el alto a un turismo en la calle George Sand de 'Ciutat'.

Al ser requerido por los agentes, el conductor del turismo alegó poseer una licencia de su país de origen, pero que no la llevaba encima. Ante esta situación, los policías le citaron para que posteriormente aportara la documentación.

El hombre solicitó en dos ocasiones aplazar su comparecencia, alegando que necesitaba tiempo para conseguir los justificantes. Finalmente, en la última cita, presentó una ampliación de denuncia por extravío realizada horas después del control policial, en la que hacía constar por primera vez la pérdida de su permiso boliviano.

Los agentes llevaron a cabo entonces diversas gestiones que les permitieron comprobar que el hombre nunca había obtenido ningún permiso de conducir y que ya contaba con antecedentes por hechos idénticos en 2021.

Al detectarse la presunta falsedad en la justificación dada a los agentes por parte del conductor, éstos informaron al hombre de su condición de investigado no detenido por ambos delitos y de la obligación de acudir ante autoridad judicial cuando fuera requerido.

