Getafe - Valencia: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El Valencia, tras haber celebrado recientemente una victoria en la Copa, visitará al Getafe en el Coliseum con la intención de salir de los puestos de descenso, en un partido que marcará el inicio de la jornada dominical de LaLiga. Según detalló el medio que proporcionó la información, el enfrentamiento se llevará a cabo el domingo 18 de enero a las 14:00 horas, con transmisión por el canal M+ LaLiga.

Getafe y Valencia llegan a este encuentro con necesidades distintas; los locales buscan afianzarse en la tabla, mientras que el conjunto visitante, identificado como el equipo 'che', se encuentra en una situación delicada, ya que ocupa zonas comprometidas de la clasificación. De acuerdo con el medio citado, el Valencia intentará canalizar el ánimo positivo aportado por su reciente triunfo copero como motor para revertir su situación en el campeonato de liga.

La cita corresponde a la vigésima jornada del campeonato nacional, específicamente a LaLiga EA Sports 2025-26. El Coliseum será el escenario donde se disputará este encuentro, abriendo la programación futbolística del domingo. Tal como publicó la fuente original, la transmisión televisiva será ofrecida gracias a la señal exclusiva de M+ LaLiga, lo que permite a los aficionados presenciar en vivo todas las acciones del enfrentamiento en cuestión.

Las posibles alineaciones ya se encuentran planteadas en el informe de la fuente. Por parte del Getafe, la propuesta inicial incluiría a Soria en la portería; los defensores Femenía, Iglesias, Duarte y Rico; en la línea media Sancris, Milla, Arambarri y Mario Martín; y en ataque Liso junto a Javi Muñoz. En cuanto al Valencia, la formación sugerida por la información proporcionada ubica a Dimitrievski bajo los tres palos; con Foulquier, Tárrega, Copete y Vázquez integrando la defensa; Pepelu, Guerra y Almeida posicionados en el medio campo; y una delantera conformada por Diego López, Sadiq y Rioja.

Estos once titulares previstos evidencian la apuesta de ambos entrenadores por optimizar recursos tácticos y estratégicos en la búsqueda de sus respectivos objetivos. Tal como consignó la cobertura original, la urgencia de sumar puntos pesa especialmente sobre el Valencia, que delimita la zona baja de la clasificación y busca convertir el impulso anímico de la copa en resultados positivos en LaLiga.

El comienzo del encuentro a las 14:00 definirá el ritmo de la jornada dominical, situando el foco en la lucha por la permanencia y el deseo del Getafe de fortalecer su posición en la tabla. El partido tendrá lugar en el Coliseum y cuenta con la posibilidad de ser seguido por televisión a través de la plataforma M+ LaLiga, según recordó el medio fuente al informar todos los detalles principales, incluidas las fechas, horarios y alineaciones tentativas para este enfrentamiento.