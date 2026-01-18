Exceltur aboga por una gobernanza turística "institucionalizada" y reformular la promoción exterior

Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, destacó que el absentismo laboral ha surgido como una de las principales preocupaciones empresariales en el turismo español, alcanzando porcentajes del 20% en regiones como Canarias, donde uno de cada cinco trabajadores no se presenta a su puesto. Según consignó Europa Press, este fenómeno se atribuye a causas sociológicas y refleja los retos de atraer talento en un entorno marcado por el cambio demográfico, afectando no solo al turismo, sino también a otras actividades económicas en España. Sobre esta base, el directivo propone avanzar hacia un modelo de gobernanza turística más profesional y coordinado entre el sector público y privado para afrontar un escenario de crecimiento más moderado después del auge pospandemia, y articular respuestas frente a desafíos emergentes.

El medio Europa Press reportó que las estimaciones de Exceltur para 2026 apuntan a una fase de "normalización" en el ritmo del sector, bajo la premisa de ausencia de nuevas restricciones a la movilidad internacional. Se prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) Turístico alcance un crecimiento real del 2,4% en 2026, una cifra ligeramente superior a la que se pronostica para la economía española en general, de acuerdo a los datos del Banco de España. El valor añadido generado por el turismo podría situarse en 229.372 millones de euros, incrementando la aportación sectorial al 13,1% del PIB nacional.

Tal como informó Europa Press, Perelli subrayó la necesidad de que administraciones y empresas trabajen de forma alineada para maximizar los resultados en un contexto donde los crecimientos dejan de ser extraordinarios. Promovió una gobernanza efectiva del turismo basada en la cooperación institucional y profesional, alejándose del carácter meramente consultivo de la colaboración público-privada. Según su planteamiento, los organismos clave como Turespaña deberían integrar tanto al sector privado como a las comunidades autónomas en sus consejos, permitiendo decisiones conjuntas en marketing y promoción internacional. Esta estructura facilitaría la adopción de herramientas modernas, desde redes sociales hasta canales digitales, y permitiría abordar retos con mayor eficacia y economías de escala.

Dentro de las prioridades para los próximos años, Europa Press detalló que Exceltur coloca en primer plano la mejora de las infraestructuras de conectividad y accesibilidad. Los problemas experimentados en aeropuertos, estaciones y puertos durante 2025 revelaron la urgencia de reforzar estos puntos de acceso, esenciales tanto para visitantes como para residentes. Según explicó Perelli, situar estas infraestructuras en el núcleo de la inversión pública resulta esencial para garantizar un desarrollo turístico sostenible y competitivo en el escenario global.

La gestión de la movilidad y la presión demográfica en los destinos constituye otro de los retos planteados por Exceltur. El vicepresidente ejecutivo recordó que, según los datos manejados por la alianza, el 88% de la presión sobre los destinos españoles proviene de la población local y no del turismo internacional, lo que indica la necesidad de lograr un equilibrio que permita mantener la calidad de vida de los residentes sin perjudicar la actividad turística.

El reequilibrio de la vivienda turística fue señalado por Perelli como un eje fundamental en la agenda futura. Abogó por enfrentar el crecimiento desproporcionado de este segmento y sus efectos sobre la oferta residencial urbana, evaluando el impacto del alquiler vacacional en el acceso a la vivienda. Europa Press destacó el enfoque de Exceltur en impulsar regulaciones más efectivas, apoyado en la creación de una ventanilla única digital, iniciativa que se enmarca en los desarrollos regulatorios y tecnológicos promovidos por la Unión Europea y España, con el fin de mejorar el control del mercado y proteger el parque de viviendas.

Respecto a la inversión privada y la productividad, Exceltur defiende la necesidad de incentivar la inversión orientada a la mejora, reposicionamiento y diferenciación de productos turísticos, evitando el aumento de la capacidad alojativa en destinos ya saturados. Perelli destacó que la hostelería, es decir, los hoteles y la restauración, ha experimentado un incremento del 13% en productividad gracias a estas inversiones. Expresó su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades respondan con una mayor carga fiscal y nuevas tasas, en lugar de crear incentivos para una mayor inversión, y advirtió que un entorno fiscal menos amigable puede afectar el crecimiento del empleo y la mejora de los salarios y las condiciones laborales.

En el ámbito laboral, los niveles de temporalidad en el turismo descendieron del 30% al 8%, situándose por debajo del promedio nacional, que ronda el 13%, según los datos reportados por Europa Press a partir de las cifras de Exceltur. Además, los incrementos salariales pactados para el sector en los dos últimos años superan tanto la media nacional como la inflación, lo que refleja una distribución más equitativa de los beneficios empresariales. Aun así, Perelli reconoció que aún persisten percepciones de precariedad en los empleos turísticos.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur también enfatizó la relevancia de la inteligencia artificial para el futuro del turismo en España, situándola incluso por encima del impacto de la inversión en la mejora de productos y capacidades. Según Europa Press, las empresas del sector ven en la inteligencia artificial una oportunidad para aumentar la eficiencia y reforzar la interacción con los clientes, aunque reconocen las inquietudes sociales sobre las posibles consecuencias en el empleo.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Perelli asumió recientemente la vicepresidencia ejecutiva de Exceltur, posición desde la cual pretende consolidar la reputación del organismo como un agente dispuesto a colaborar con administraciones y empresas. La organización adopta el lema "Gobernando nuestro futuro, por un turismo que suma", con la intención de incorporar una gobernanza más transversal que impulse un desarrollo del turismo alineado con los intereses del conjunto nacional.

En este contexto, Exceltur se prepara para el XIII Foro Exceltur, que tendrá lugar en Madrid el 20 de enero, donde se pondrá en debate la necesidad de una gobernanza articulada y profesional, la consolidación de la colaboración público-privada en los órganos decisorios y la reforma de la promoción internacional de los destinos españoles. Europa Press indicó que el evento reunirá a actores públicos y privados, con el objetivo de definir una hoja de ruta para afrontar los retos emergentes en materia de vivienda, movilidad, infraestructura, empleo, fiscalidad, imagen social e innovación tecnológica en el turismo español.