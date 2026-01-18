El cariñoso gesto de Antonio Resines y su mujer a las infantas, Doña Elena y Doña Cristina

Antonio Resines y su esposa, Ana Pérez Lorente, se sumaron en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid al homenaje en memoria de la princesa Irene de Grecia, acompañando especialmente a las infantas Elena y Cristina. Según informó el medio, el matrimonio optó por estar presente no solo en la ceremonia fúnebre sino también junto a las hermanas del rey Felipe VI, con quienes mantienen una relación de amistad cercana desde hace años, especialmente Ana Pérez Lorente desde la época escolar.

El medio detalló que la despedida celebrada el sábado congregó a numerosos miembros de la Casa Real y representantes de su círculo más allegado. Antonio Resines y Ana Pérez Lorente destacaron entre los asistentes por el gesto de apoyo hacia Elena y Cristina, quienes este fin de semana afrontaron la pérdida de la princesa Irene, hermana de la reina Sofía. La presencia de la pareja, según consignó la publicación, reflejó el fuerte lazo personal que los une con las infantas, vínculo que, aunque poco conocido públicamente, ha quedado evidenciado en ocasiones recientes.

Resines y su esposa ya habían compartido momentos públicos con las infantas en fechas previas; el medio recordó una imagen tomada en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, donde las cuatro personas posaron juntas. Aquella fotografía sorprendió por la amistad existente, ya que hasta ese entonces era desconocida fuera de su círculo íntimo. Según reportó la fuente, el lazo entre Ana Pérez Lorente y las hermanas mayor e intermedia del rey Felipe VI data de su infancia, cuando compartieron años escolares, y se ha mantenido vigente hasta el presente.

Durante el acto conmemorativo, la presencia de Resines y Pérez Lorente fue interpretada como un gesto de respaldo en uno de los momentos más sensibles para la familia real griega y española. Tras la ceremonia, el actor Antonio Resines se refirió a la princesa Irene y, en palabras recogidas por el medio, la describió como “magnífica”, evidenciando el aprecio y respeto que también él sentía por la figura de la homenajeada.

El medio resaltó la repercusión social que tuvo la asistencia del matrimonio al recordatorio, tanto por la naturalidad de su cercanía con las infantas como por el contexto en que se desarrolló la ceremonia. El acto en la catedral sirvió para reunir tanto a la realeza como a amistades personales de las homenajeadas, conformando un retrato de apoyo mutuo en las circunstancias de duelo. La elección de Resines y Ana Pérez Lorente de no faltar a la cita subrayó el peso de las relaciones personales que continúan estrechas a pesar del paso de los años y de los cambios públicos en la vida de sus protagonistas.