Carlos Alcaraz no falla en su estreno en Australia

El tenista español Carlos Alcaraz ha debutado este domingo con una sólida victoria en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y el único que le falta en su palmarés, después de superar en tres sets al australiano Adam Walton (6-3, 7-6(2), 6-2) en un partido con buenas sensaciones, y se cita con el alemán Yannick Hanfmann en segunda ronda.

El murciano, número uno del mundo, no falló en su primer partido oficial en dos meses y estrenó el curso en Melbourne derrotando a un Walton que no se rindió y que le obligó a mantenerse alerta, todo para iniciar de la mejor manera el camino para convertirse en el sexto hombre de la Era Abierta en ostentar los cuatro 'Grand Slam', tras Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokivic.

En su primer partido sin Juan Carlos Ferrero como entrenador, el de El Palmar saltó a la Rod Laver Arena dispuesto a sellar el duelo por la vía rápida, pero se encontró con la resistencia del oceánico, número 79 del ranking ATP, y con un público volcado con su paisano. Alcaraz se abrazó a su servicio y no vio peligrar sus saques, aunque le costó algo más doblegar a un rival que aguantó al resto.

De hecho, Walton sobrevivió a las dos primeras bolas de 'break' de las que dispuso el español, en el segundo y el sexto juegos, igual que a las dos primeras del octavo, pero sucumbió ante la quinta de la manga, que encarriló el triunfo de un Alcaraz (5-3) que cerró el set con su servicio.

Se encontró todavía con más complicaciones en el segundo, donde el tenista local aprovechó su primera pelota de rotura del encuentro para establecer el 3-1 en el parcial. "Si quiere ritmo, tendrá ritmo", le decía el técnico Samu López al número uno del mundo. Contestó con un 'contrabreak' que, unido al buen papel de ambos contendientes con su saque, condenó a la manga al 'tie-break'.

En una errática muerte súbita, con hasta siete 'mini-breaks', Walton pagó caras dos dobles faltas y una volea fácil que le dejaron a merced del español, que en la primera oportunidad que tuvo se encargó de poner el 2-0 en el choque.

Las sensaciones mejoraron en un set definitivo en que se mostró muy sólido con el saque y rápido desde el fondo de la pista. En el sexto juego, firmó un juego en blanco al resto y confirmó al servicio la rotura, que le permitió cerrar el choque con otro 'break' y tras dos horas y cinco minutos de juego.

Ahora, Alcaraz continuará su camino en el certamen australiano, el único 'grande' que le falta y donde tiene los cuartos de final de 2024 y 2025 como tope, ante el alemán Yannick Hanfmann, número 101 del ranking ATP y que en su primer partido doblegó al estadounidense Zachary Svajda (7-5, 4-6, 6-4, 7-6(3)).