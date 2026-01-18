Agencias

Boric declara el estado de catástrofe por los incendios en el centro y sur de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha declarado este domingo el estado de catástrofe por los incendios que están arrasando parte de las regiones de Ñuble y Bío-Bío, en el centro y el sur del país.

"Todos los recursos están disponibles", ha anunciado Boric en redes sociales en plena movilización para combatir los 20 focos activos, especialmente en Bío-Bío.

Allí, la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián ha confirmado que 20.000 personas han tenido que ser evacuadas en la comunidad de Penco Lirquén cuyo alcalde, Rodrigo Vera, ha declarado a Meganoticias que la situación directamente "escapa a toda lógica humana".

El hospital de Lirquén ha tenido que ser completamente evacuado de médicos y pacientes y la provincia entera de Concepción, una de las tres que conforman Bío-Bío, se encuentra bajo estado de alerta roja. Casi una decena de sus sectores, según ha informado el Senapred en sus últimas actualizaciones en redes sociales, están bajo orden de evacuación.

