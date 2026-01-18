Argentina designa la Fuerza Quds iraní como organización terrorista

El Gobierno de Argentina ha incluido este sábado a la Fuerza Quds de Irán y a trece personas vinculadas a este grupo militar iraní en el 'Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento' (RePET), apenas un par de días después de hacer lo mismo con las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano siguiendo los pasos de Estados Unidos.

"Esta decisión (...) implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades", ha explicado en un comunicado el presidente del país andino, Javier Milei.

El mandatario ha argumentado que esta brigada --división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní-- está "especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países" y ha recordado que la propia Argentina "fue víctima de sus operaciones en la década de 1990", en episodios como los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y contra la AMIA --Asociación Mutual Israelita Argentina-- (1994).

"El presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles y, más recientemente, con los capítulos de Líbano, Egipto y Jordania de la Hermandad Musulmana", ha concluido Milei, reiterando su alineamiento "con la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y de sus instituciones" y su condena a "quienes buscan destruirla".

Tras conocerse la noticia, el Departamento de Estado estadounidense ha aplaudido la decisión del Ejecutivo argentino de designar a la Fuerza Quds como grupo terrorista, al considerarla un "brazo clave" de la Guardia Revolucionaria iraní que "ha alimentado la violencia en Oriente Medio y otros lugares, al tiempo que reprime a su propio pueblo en el país".

"Este importante paso fortalece el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní", ha apostillado el Departamento en una publicación en redes sociales.

El anuncio de la Presidencia argentina llega después de que el mismo Javiel Milei notificase la inclusión de las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano como "organizaciones terroristas (...) en el marco de los compromisos internacionales asumidos por (el país latinoamericano) en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento".

"Con esta medida, se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian", esgrimió la oficina de Milei, haciendo hincapié en que los "miembros" de Hermanos Musulmanes y "sus aliados" no podrán "actuar con libertad", y que la medida permite además "reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como EEUU, Israel, Paraguay, EAU, y Egipto, donde nació este grupo, entre otros".