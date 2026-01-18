Alejandra Botto sale en defensa de Tamara Falcó tras las críticas por la compra de dos perros de raza

Tamara Falcó fue víctima de las críticas por redes sociales tras comprar dos perros de raza, en concreto dos cachorros de Corea, en vez de promover la adopción entre los animales. Hoy, aprovechando el acto de San Antón 2026 en la Fundación El Arca de Noé, Alejandra Botto ha salido en su defensa.

La presidenta de la fundación ha asegurado que es "bastante partidaria de fomentar la adopción y no entrar en el concepto de la cría" porque "creo que la cría tiene que ser responsable". En ese aspecto, "la visibilidad que da una persona conocida cuando lleva un animal a casa debería de ser promoviendo temas sociales porque al final tenemos que hacer algo entre todos, promover la adopción", ha asegurado.

Sin embargo, Alejandra ha echado un capote a la Marquesa de Griñón y ha confesado que aunque "comprar y promover la cría no es lo que se necesita", no cree que "debamos juzgar a quien compra animales si no los abandona" porque "todos en algún momento de la vida hemos comprado un animal".

Es por eso por lo que "no me parece justo criticar a quien compra", ya que lo que hay que promover es "que no se abandone y que dentro de lo que se pueda se adopte", ha explicado la actriz.