Teledeporte emitirá cada semana un partido de Primera RFEF

RTVE y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han llegado a un acuerdo para la emisión de un partido por jornada durante la segunda vuelta del campeonato de la Primera Federación Versus e-Learning, que se verá por primera vez en abierto y en RTVE.

La emisión de esta categoría se inicia en Teledeporte este domingo a las 18.15 horas con el AD Mérida-Real Madrid Castilla, en el que Julián López de Lerma debutará como técnico del filial madridista.

El acuerdo incluye, además de un partido por jornada, todos los resúmenes de la competición. Por último, todos los sábados y domingo por la noche, alrededor de las 22.00 horas, Teledeporte mostrará las principales imágenes de la jornada de la competición, completando la oferta de resúmenes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion en 'Estudio Estadio'.