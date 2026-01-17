Agencias

'Sirat' acumula tres galardones técnicos a mitad de gala de los Premios de Cine Europeo

Berlín, 17 ene (EFE).- 'Sirat', de Oliver Laxe, lleva tres galardones técnicos en los Premios de Cine Europeo cuando la gala de la 38 edición, que se celebra este sábado en Berlín, ha pasado ya su ecuador.

La película se ha llevado hasta el momento los premios de mejor diseño de producción, para Laia Ateca; mejor diseño de sonido, para Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, y mejor montaje, para Cristóbal Fernández.

Laxe subió al escenario a recoger el premio de Fernández, ausente de la gala, y reivindicó el derecho del cine a provocar reacciones. Mientras que Ateca lanzó un expresivo "¡Que viva el cine valiente y libre!".

En el lado negativo, Sergi López no consiguió el premio a mejor actor, para el que estaba nominado, y que fue a parar a manos del sueco Stellan Skarsgard por 'Sentimental Value' ('Valor sentimental').

También el director de esta película, Joachim Trier, junto a Eskil Vogt, se llegó el galardón a mejor guion, al que aspiraba Laxe.

'Sirat' es una reflexión sobre la muerte que se centra en el viaje de un padre (López) a Marruecos para buscar a su hija en un ambiente de raves que le resulta muy ajeno.

Un filme que ganó el Premio del Jurado de Cannes, que estuvo nominado a dos Globos de Oro y que llegó a esta gala europea como uno de los favoritos, con nueve nominaciones, de las que de momento se han concretado tres. EFE

