Agencias

Simoneta Gómez-Acebo, visiblemente afectada por el fallecimiento de Irene de Grecia

Guardar

Días tristes para los más allegados a la Familia Real después de que el pasado jueves 15 de enero Irene de Grecia falleciera, sobre todo para la Reina Sofía, quien se ha despedido de su hermana pequeña y mejor amiga.

Pablo Urdangarin, María Zurita o incluso la Infanta Elena se han dejado ver ante las cámaras desde que se informó de la noticia. Guardando silencio y mostrando su pesar por la pérdida y por lo que ésta significa para la Reina Sofía, todos ellos han mostrado un perfil bajo.

Ahora, es Simoneta Gómez-Acebo, sobrina del Rey Juan Carlos, quien ha reaparecido ante la prensa tras la triste noticia y, con el rostro serio, se ha limitado a agradecer a los reporteros las palabras de cariño y de ánimo para toda la familia en un momento tan complicado.

Antes de que se le rinda homenaje en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid este sábado, y de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas para ser enterrada el próximo lunes en una ceremonia íntima en el Palacio de Tatoi junto a los de sus padres, los Reyes Pablo I y Federica, y su hermano Constantino de Grecia, este sábado se llevará a cabo un responso por Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en el que se espera la presencia de multitud de personalidades institucionales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jodorowsky: "Morir no es un dolor, es recuperar lo que uno es"

Infobae

Opositor ugandés Bobi Wine logró escapar, dice su hijo, mientras Policía niega su arresto

Infobae

Varios policías heridos y manifestantes detenidos durante una protesta ante la Embajada de Irán en Londres

Varios policías heridos y manifestantes

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

El secretario general de la

Kazajistán prepara operadores de drones tras ataques contra sus terminales de petróleo

Infobae