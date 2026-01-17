Simoneta Gómez-Acebo, visiblemente afectada por el fallecimiento de Irene de Grecia

Días tristes para los más allegados a la Familia Real después de que el pasado jueves 15 de enero Irene de Grecia falleciera, sobre todo para la Reina Sofía, quien se ha despedido de su hermana pequeña y mejor amiga.

Pablo Urdangarin, María Zurita o incluso la Infanta Elena se han dejado ver ante las cámaras desde que se informó de la noticia. Guardando silencio y mostrando su pesar por la pérdida y por lo que ésta significa para la Reina Sofía, todos ellos han mostrado un perfil bajo.

Ahora, es Simoneta Gómez-Acebo, sobrina del Rey Juan Carlos, quien ha reaparecido ante la prensa tras la triste noticia y, con el rostro serio, se ha limitado a agradecer a los reporteros las palabras de cariño y de ánimo para toda la familia en un momento tan complicado.

Antes de que se le rinda homenaje en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid este sábado, y de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas para ser enterrada el próximo lunes en una ceremonia íntima en el Palacio de Tatoi junto a los de sus padres, los Reyes Pablo I y Federica, y su hermano Constantino de Grecia, este sábado se llevará a cabo un responso por Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en el que se espera la presencia de multitud de personalidades institucionales.