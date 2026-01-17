Los Reyes y sus hijas arropan a la Reina Sofía en el responso por su hermana Irene de Grecia en Madrid

La ausencia del rey emérito Juan Carlos en las exequias de la princesa Irene de Grecia marcó la jornada en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, donde familiares, representantes institucionales y amigos rindieron homenaje a la hermana menor de la reina Sofía, fallecida el jueves a los 83 años. Según informó el medio, los médicos desaconsejaron su desplazamiento desde Abu Dhabi, donde reside desde 2020, debido a la brevedad de la estancia prevista para los actos fúnebres. El Rey Juan Carlos tampoco estará presente en el funeral y el entierro programados para el lunes en Atenas.

Durante el responso celebrado este sábado en Madrid, la reina Sofía recibió el apoyo de los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. Tal como consignó el medio, el acto incluyó también la presencia de las hijas del rey emérito, Elena y Cristina de Borbón, y de la prima del monarca, Alexia de Grecia, acompañada por su esposo Carlos Morales.

El féretro de la princesa Irene llegó a la catedral pasadas las 11:30 de la mañana, transportado por un Piquete de Honor de la Guardia Real y cubierto con la bandera de la Familia Real Helena. El cortejo fue recibido por los congregados en el templo, en cuya nave se instaló posteriormente la capilla ardiente, abierta a la ciudadanía durante unas horas, según detalló la publicación.

La familia real española se dio cita junto a figuras que representan la institucionalidad del Estado. De acuerdo con el medio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, asistieron a la ceremonia, el último acompañado por su esposa, Teresa Urquijo. La vinculación familiar de Urquijo con el rey Juan Carlos, por parte de su abuela, subrayó la naturaleza privada y pública del acto.

Entre los asistentes también figuraron otros miembros de la aristocracia europea, como Konstantin y Kyril de Bulgaria, así como Tessa de Baviera, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada. La presencia de la familia de la infanta Elena se reflejó en la asistencia de su exmarido, Jaime de Marichalar, y su hija Victoria Federica. Por parte de la infanta Cristina, asistieron tres de sus hijos: Pablo, Irene y Miguel Urdangarín. Entre los nombres destacados del entorno familiar se encontraban la infanta doña Margarita y su marido Carlos Zurita.

Figuras del ámbito cultural, como el actor Antonio Resines y su esposa, Marisol de Mateo, así como Ana Gamazo, se sumaron al tributo en memoria de la princesa Irene, según reportó la fuente.

La princesa Irene residía desde hace décadas en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, con quien compartió un vínculo estrecho, según publicó el medio. Tras la ceremonia en Madrid, los restos mortales serán trasladados a Atenas, donde una nueva capilla ardiente se instalará el lunes en la Capilla de San Eleftherios de la Catedral Metropolitana, antes del funeral oficiado al mediodía.

Finalmente, la sepultura de la princesa Irene se realizará en el cementerio del Palacio de Tatoi, lugar de descanso de la Familia Real Griega. Allí reposan también sus padres, Pablo I de Grecia y Federica de Hannover, y su hermano, Constantino II, último monarca de Grecia antes de la abolición de la monarquía en 1973 tras un golpe militar. Esta secuencia funeraria permitirá a los ciudadanos griegos despedirse de la princesa Irene en un entorno cargado de historia y significado familiar, conforme a lo consignado por el medio.