Flick, decepcionado con Dro: "Hablaré cuando este cerrado; ahora no es el momento"

Sant Joan Despí (Barcelona), 17 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado visiblemente decepcionado por la decisión del joven mediapunta Pedro Fernández 'Dro' de abandonar el club, aunque ha evitado valorar su salida hasta que no sea oficial.

"Hablaré cuando esté cerrado; ahora no es el momento", ha declarado Flick en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra la Real Sociedad.

El deseo de Dro, que acaba de cumplir 18 años, es abonar los 6 millones de su cláusula de rescisión y fichar por otro equipo que le ofrezca más minutos, consciente de que en el Barça jugadores como Fermín, Olmo e, incluso, Gavi, Raphinha o Lamine Yamal, que también pueden jugar en la mediapunta, están por delante en su posición.

El gallego no se entrena con el primer equipo desde la Supercopa de España y hoy tampoco ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el duelo liguero ante el conjunto donostiarra.

Sin embargo, y pese a que Flick no ha querido dar por hecha su marcha, ha enviado un mensaje a Dro, aunque haciéndolo extensivo a todos los futbolistas jóvenes de La Masia que aspiran a dar el salto definitivo al primer equipo.

"Están jugando en uno de los mejores equipos del mundo, con grandes jugadores. No es fácil tener minutos, pero cada entrenamiento con este equipo te hace mejor. Y si uno se merece jugar, al final juega", ha resumido Flick, quien ha defendido "la energía y confianza" que le da a los futbolistas jóvenes para que progresen, "pero tienen gente en su entorno...", ha concluido.