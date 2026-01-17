Especialista advierte que osteoartritis afecta al 60 % de mexicanos y empeora con el frío

Ciudad de México, 17 ene (EFE).- La osteoartritis u osteoartrosis es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta a las articulaciones y que padecen alrededor del 60 % de los mexicanos en distintos grados, una condición que se agrava durante la temporada de frío y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, advirtió este sábado un especialista.

“La osteoartrosis u osteoartritis es una enfermedad crónico degenerativa, es decir, tiene tratamiento, pero no tiene cura”, explicó a EFE el traumatólogo Víctor Axotla, director del Instituto de la Rodilla, Cadera y Columna (Inroca).

La enfermedad impacta principalmente las manos, rodillas, caderas y la columna, y se produce por el desgaste progresivo del cartílago que protege los huesos.

“El cartílago, que es el que protege a los huesos, se va desgastando y esto va provocando mucho dolor, rigidez e inflamación, y eventualmente puede llevar a que los huesos rocen entre sí”, detalló Axotla.

Aunque la osteoartritis suele asociarse con la vejez, el especialista subrayó que cada vez se diagnostica en personas más jóvenes debido a "padecimientos genéticos u otras causas", señaló.

Axotla explicó que la osteoartritis afecta más a las mujeres que a los hombres en una proporción de tres a uno, y que el 60 % de las personas que la padecen a nivel mundial son mujeres, principalmente mayores de 55 años.

Entre los factores de riesgo mencionó los cambios hormonales tras los 40 años, la genética, el uso frecuente de tacones altos y la obesidad.

“Cuando hay una deficiencia de los estrógenos empieza a haber una debilidad ósea y se lesiona más el cartílago articular”, afirmó, y añadió que México ocupa actualmente uno de los primeros lugares en obesidad, lo que incrementa el riesgo de padecer esta enfermedad.

Además, explicó que durante el invierno, los síntomas suelen intensificarse, “con estas bajas temperaturas puede haber aumento de la rigidez articular y por ende mayor dolor”.

Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reportado varios sistemas frontales que mantienen las temperaturas bajas e incluso condiciones de frío extremo y heladas en regiones del norte y centro del país, con pronósticos de entrada de los frentes fríos 28 y 29 que continuarán provocando ambiente frío y bancos de niebla matutinos.

Al respecto, el especialista comentó que el frío espesa el líquido sinovial que lubrica las articulaciones, tensa los músculos y disminuye el flujo sanguíneo, mientras que los cambios de presión atmosférica pueden aumentar el dolor.

Para aliviar los síntomas, el especialista recomendó mantenerse activo y abrigado “aunque les duela se tienen que seguir moviendo”, enfatizó, además de sugerir el uso de terapias de calor local, como compresas o baños calientes, para mejorar la circulación y reducir la rigidez.

Sin embargo, Axotla advirtió que solo alrededor del 15 % de los pacientes diagnosticados sigue de manera constante estas recomendaciones.

Finalmente, Axotla hizo un llamado a cuidar el cuerpo desde edades tempranas ante el envejecimiento de la población.

“La parte más importante es que cuidemos nuestra alimentación, nuestra salud y nuestro cuerpo, porque el ejercicio es lo que te va a permitir llegar a viejo y poderte mover”, concluyó.