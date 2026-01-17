EE.UU. advierte de posible peligro en espacios aéreos del Pacífico, desde México a Ecuador

(Actualiza con más avisos en otros espacios aéreos de América Latina)

Washington, 16 ene (EFE).- La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió este viernes cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

Los escritos explican que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Bogotá, 16 ene (EFE).- El Gobierno colombiano manifestó este viernes que no hay "afectaciones visibles a la navegación aérea", luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitiera dos avisos advirtiendo de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano, ecuatoriano y centroamericano.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) señaló en un comunicado que "no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea, ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales".

"Se precisa que las aerolíneas colombianas ya han sido informadas sobre el contenido del NOTAM (aviso de Estados Unidos). De manera particular, las empresas que realizan vuelos internacionales o que operan en las áreas geográficas mencionadas son plenamente conocedoras de la situación", agregó la información.

Al respecto, la Aerocivil señaló que, "de acuerdo con el análisis preliminar, no es previsible en este momento una afectación que conlleve a la suspensión o restricción de las operaciones aéreas".

"No obstante, las aerolíneas continuarán evaluando el escenario, en coordinación con las autoridades aeronáuticas y de acuerdo con los procedimientos establecidos", precisó ese organismo.