Casi una decena de heridos, uno de ellos grave, tras incendiarse un piso en Alhendín

Cerca de una decena de personas han resultado afectadas, una de ellas de carácter grave tras incendiarse esta madrugada un piso en la localidad granadina de Alhendín, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota de prensa, la sala coordinadora ha detallado que el teléfono 112 recibió el primero de varios avisos sobre las 5,10 horas, los ciudadanos que pidieron ayuda indicaban que había un incendio en un primer piso de la calle Alpujarra y varias personas estaban pidiendo ayuda desde los balcones. Inmediatamente, la entidad coordinadora de emergencias activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

A su llegada, los operativos de emergencia han confirmado que al menos una decena de personas han resultado heridas de diversa consideración en este suceso, una de ellas una mujer que presenta heridas de gravedad. Todos han sido ya evacuados a un centro hospitalario, entre ellos, tres menores.

Las mismas fuentes han explicado que una veintena de personas han tenido que ser evacuadas, algunas de las cuales fueron rescatadas de los balcones donde se habían refugiado del incendio.

