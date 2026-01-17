Agencias

Al menos dos fallecidos en Járkov (Ucrania) tras una explosión de origen desconocido

Al menos dos personas han perdido la vida y varias más han resultado heridas en la madrugada de este sábado en la ciudad ucraniana de Járkov después de que se produjera una explosión en un edificio.

"Como resultado de una explosión de origen desconocido, hay muertos y heridos en un edificio de gran altura en el distrito de Saltivski. Estamos investigando los detalles", ha anunciado el alcalde de la ciudad, Igor Terekhov.

Las víctimas son un hombre y una mujer que se encontraban en el mismo apartamento en el quinto piso de un bloque residencial de 16 alturas. Los servicios de emergencias continúan realizando trabajos para recuperar los cuerpos de debajo de los escombros, según informa la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Al menos otras dos personas han necesitado asistencia médica, el vecino del apartamento inferior al que se ha producido la explosión y otro residente en el edificio que ha sufrido una ataque de estrés agudo.

