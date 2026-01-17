Al Burhan agradece la oferta de Trump para mediar en el conflicto sobre la Presa del Renacimiento

El líder militar de Sudán, el general Abdelfatá al Burhan, ha celebrado este sábado la oferta presentada horas antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mediar en el conflicto abierto con Etiopía y Egipto sobre la Presa del Renacimiento, la monumental infraestructura que ha desatado una crisis diplomática sobre la explotación de los recursos regionales.

"El Gobierno de Sudán acoge con satisfacción y apoya la iniciativa y la mediación del presidente Trump en relación con las aguas del Nilo con el fin de encontrar soluciones sostenibles y satisfactorias que preserven los derechos de todos, contribuyendo así a mantener la seguridad y la estabilidad en la región", ha manifestado Al Burhan.

La crisis en torno a la Presa del Renacimiento, ahora en un segundo plano por la devastadora guerra que asola Sudán desde hace casi tres años, involucra a Sudán, Etiopía y Egipto. La presa impulsada por el Gobierno etíope desató las críticas de Jartum y El Cairo, río abajo, al entender que representa una amenaza existencial para sus recursos hídricos.

Los gobiernos de los tres países afectados alcanzaron en enero de 2020 un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la infraestructura, pero Adís Abeba abandonó las conversaciones antes de firmarlo.