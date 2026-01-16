Vuelos regionales a Egipto y Turquía y tres nuevos destinos, novedades de Cinco Estrellas Club en 2026

Cinco Estrellas Club acudirá a Fitur 2026 para presentar las novedades de este nuevo año, destacando las nuevas operativas de vuelos regionales a Egipto y Turquía para el próximo otoño y el lanzamiento de los destinos Perú, Corea del Sur y Canadá, según un comunicado.

En el stand ubicado en el pabellón 8, además, durante el 21 y 22 de enero a las 15.30 horas, habrá varias presentaciones de novedades, con sorteos para agentes de viajes que podrán ganar viajes a Egipto y Turquía.

Sobre la nueva operativa de vuelos regionales, la programación incluye salidas desde 14 ciudades españolas hacia Egipto y desde nueve hacia Turquía. Esta oferta ya está a la venta a través de las agencias de viajes.

Por su parte, los tres nuevos destinos contarán con programas de viaje recorriendo sus enclaves "más espectaculares" para superar las expectativas de los viajeros.

"En Perú, la historia ancestral del Imperio Inca se mezcla con escenarios naturales imponentes como Machu Picchu y el Valle Sagrado. Corea del Sur combina tradición y modernidad: templos milenarios, vibrantes ciudades como Seúl y una gastronomía deliciosa. Canadá, por su parte, deslumbra con su naturaleza majestuosa --desde las Montañas Rocosas hasta las cataratas del Niágara-- y su ambiente cosmopolita y multicultural", ha destacado la mayoristas sobre estos tres países.

En palabras de la compañía, afronta su participación en Fitur con máxima confianza y la certeza de que esta edición será "extraordinaria". "Estamos convencidos de que estas propuestas responden a las expectativas de los clientes de las agencias de viajes, nuestro canal de venta exclusivo, que nos eligen siempre buscando calidad, servicio y experiencias auténticas en cada viaje", ha añadido.