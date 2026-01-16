Viernes, 16 de enero de 2026 (04:30 GMT)

(Actualiza con el anuncio de María Corina Machado en Washington)

Washington - La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofrece una rueda de prensa en el marco de su visita a Washington, durante la cual se ha reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, para hablar sobre el futuro de su país en la era pos-Maduro.

Caracas - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta sus cartas para gobernar el país sin "miedo a las contradicciones" con una reforma a la Ley de Hidrocarburos luego de que EE.UU. anunciara que controlará la venta de crudo por tiempo "indefinido" y que depositará los ingresos de estas transacciones en cuentas administradas por Washington.

La Habana - Cuba revive las Marchas del Pueblo Combatiente, movilizaciones masivas empleadas durante la Guerra Fría y bajo el liderazgo de Fidel Castro como una práctica de reafirmación del respaldo popular al sistema socialista, con motivo del homenaje a los 32 militares y miembros del Ministerio del Interior que murieron en la operación estadounidense en Caracas en la que se capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

- El bloqueo del petróleo venezolano para Cuba aún no tiene un efecto perceptible en la isla, donde por el momento los apagones por esta causa no han aumentado y los servicentros (gasolineras) siguen operando con las dificultades habituales. (Texto) (Foto)

GROENLANDIA EEUU

Copenhague - Una delegación de congresistas de Estados Unidos se reúne con parlamentarios daneses y groenlandeses en medio del interés del presidente de EE.UU., Donald Trump, por hacerse con esta isla ártica.

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, está empeñado en hacerse con el control de Groenlandia, en gran parte por la riqueza de recursos naturales de su subsuelo, desde petróleo a tierras raras. Y por supuesto, oro, su metal favorito. Por Julio César Rivas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MERCOSUR UE

Sao Paulo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Río de Janeiro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en vísperas de la firma del acuerdo UE-Mercosur, que tendrá lugar el sábado en Asunción.

- También se mandarán unas claves sobre los pros y contras del acuerdo y una cronología del camino hasta la firma del tratado.

IRÁN PROTESTAS

Teherán - Las protestas contra el régimen iraní parecen amainar en las calles de las principales ciudades del país, a medida que pasan los días, aunque el Gobierno mantiene el despliegue de seguridad y la interrupción del acceso al internet global.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/El Cairo - Cientos de miles de gazatíes hacen frente al invierno en precarias tiendas de campaña y sufren ataques esporádicos de Israel en el arranque de la fase dos de la tregua, mientras los miembros del nuevo comité de tecnócratas que gobernará Gaza según el plan de alto el fuego de Donald Trump se reúnen en El Cairo para abordar siguientes pasos.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Continúa la ola de frío en Ucrania, donde las autoridades trabajan a contrarreloj por mitigar los efectos de los ataques rusos al sistema energético y el país se prepara ante posibles nuevos bombardeos masivos.

- El Tribunal de Arbitraje de Moscú celebra la primera vista sobre la demanda del Banco Central de Rusia contra el depositario belga Euroclear por el uso de sus activos congelados sin el consentimiento de la parte rusa. (Texto)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa - Los candidatos a las elecciones presidenciales en Portugal cierran sus campañas con las encuestas dando un empate técnico de los favoritos, entre los que están el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el ultraderechista André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

JAPÓN ITALIA

Tokio- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne en Tokio con su homóloga japonesa, la también conservadora Sanae Takaichi, con quien se espera que trate cuestiones regionales e internacionales, con ambas como las únicas mujeres mandatarias del G7.

- El primer ministro canadiense, Mark Carney, prosigue su visita oficial a China.

BIRMANIA GENOCIDIO

La Haya - La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escucha los argumentos de Myanmar (Birmania) en una audiencia pública por un procedimiento iniciado por Gambia acusando a las autoridades birmanas de estar llevando a cabo un presunto genocidio contra la población rohinyá, una minoría musulmana del país.

COREA DEL SUR JUSTICIA

Seúl - El tribunal de Seúl anuncia la sentencia del expresidente destituido Yoon Suk-yeol por cargos de obstrucción a la justicia, en la primera resolución de los cuatro juicios que enfrenta relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

MÉXICO CINE

Ciudad de México - El director mexicano José Luis Isoard Arruabarrena habla con EFE sobre su nueva película ‘Una canción sobre lo que sea’, que retrata el desafío económico y personal de sacar adelante un proyecto artístico sin el impulso de las grandes plataformas (Texto) (Foto) (Vídeo)

FARRUKO CANNABIS

Bayamón (Puerto Rico)- El artista urbano puertorriqueño Farruko trata de "romper estigmas" al presentar su primera línea de cannabis medicinal, Carbonabis, que busca ofrecer un "mejor estilo de vida" a pacientes con condiciones crónicas como padece él. Por Jorge J. Muñiz Ortiz (texto) (foto) (video)

JAPÓN IA

Tokio - Casarte con ChatGPT o con tu personaje manga favorito es ya una realidad en Japón, un país que abraza una nueva forma de decir ‘sí quiero’ y redefine los límites del amor en plena era digital y de la inteligencia artificial (IA).

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga la variación en noviembre del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

12:30 GMT.- La Habana.- EEUU VENEZUELA.- Actos en honor a los los 32 militares y miembros del Ministerio del Interior que murieron en la operación estadounidense en Caracas en la que se capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tribuna antiimperialista (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Lima.- PERÚ INVERSIONES.- Proinversión, la agencia del Gobierno de Perú que promueve la llegada de inversiones, presenta su agenda para 2026, donde destaca la reestructuración de la petrolera estatal Petroperú y el posible ingreso a ella de operadores privados en algunos de sus unidades, incluida su refinería de 6.000 millones de dólares. Av. Canaval y Moreyra 150 (Texto)

13:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un acto en Río de Janeiro para conmemorar los 90 años desde la implementación del salario mínimo en el país.

14:15 GMT.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de diciembre. (Texto)

16:00 GMT.- Sao Paulo.- MERCOSUR UE.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Río de Janeiro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en vísperas de la firma del acuerdo UE-Mercosur, que tendrá lugar el sábado en Asunción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna, dará este sábado un paso clave con el traslado y posicionamiento del cohete SLS y la cápsula Orion en la plataforma de lanzamiento en Florida, una compleja operación que puede extenderse hasta 12 horas y que marcará el regreso de una tripulación más allá de la órbita terrestre, con una ventana de despegue prevista a partir del 6 de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guatemala - GUATEMALA GOBIERNO - Ciudad de Guatemala - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presenta su informe de Gobierno tras cumplir el pasado 14 de enero su segundo año al frente del país centroamericano, con el remozamiento de escuelas y la construcción de hospitales como las principales acciones positivas de su Administración desde su toma de posesión en enero de 2024. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York - WALL STREET COYUNTURA - Wall Street cierra una semana a la baja, volátil y marcada por resultados bancarios mixtos, con ingresos anuales al alza pese a que algunas entidades registraron una reducción en su beneficio neto, y por una marcada tensión geopolítica. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA VIOLENCIA.- La violencia sexual sufrida por Yuvinka, una niña de 8 años que estuvo desaparecida durante cuatro días y fue hallada muerta en el este de Bolivia causó conmoción en el país suramericano, donde organizaciones defensoras de los derechos exigieron que el caso no quede impune. (Texto)

San Salvador - EL SALVADOR PAZ - El Salvador cumple este viernes 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992), con la esperanza de justicia para las víctimas del conflicto pero marcado por la salida del país o disolución de organizaciones civiles y de derechos humanos por "una escalada represiva", según denunciaron. (Texto) (Foto) (Video)

Asunción - PARAGUAY DEFENSA - La Fuerza Aérea de Paraguay conmemora este viernes el 46° aniversario de la creación del Grupo Aerotáctico, acto que contará con la presencia de una comitiva estadounidense encabezada por el mayor general Gary Keefe, comandante de la Guardia Nacional de Massachusetts. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa - HONDURAS ARQUITECTURA - Los arquitectos españoles Marta Peris y José Toral comparten su experiencia profesional en Honduras con el 'Taller de Arquitectura: Casas sin ciudad, ciudades sin casas: estrategias para la vivienda colectiva contemporánea', con el auspicio de la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET). (Texto) (Foto) (Video)

Europa

07:00 GMT.- Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El Tribunal de Arbitraje de Moscú celebra la primera vista sobre la demanda del Banco Central de Rusia contra el depositario belga Euroclear por el uso de sus activos congelados sin el consentimiento de la parte rusa. (Texto)

07:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato definitivo de la tasa de inflación de diciembre y el conjunto de 2025, tras adelantar la semana pasada que el precio del consumo se situó en el 2,2 % el año pasado. (Texto)

07:00 GMT.- Sofía.- BULGARIA GORBIERNO.- El presidente búlgaro, Rumen Radev, encargará a la formación parlamentaria, Alianza por Derechos y Libertades formar Gobierno. Este tercer y último intento también está predestinado a fracasar ya que ninguna de las ocho formaciones en el Parlamento puede llegar a la mayoría necesaria. (Texto)

08:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA MOTOR.- El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, presenta los principales ejes del nuevo programa adoptado por la coalición de gobierno en octubre para fomentar los automóviles eléctricos, con el fin de facilitar a más particulares la transición hacia una movilidad respetuosa con el clima.

09:00 GMT.- La Haya.- BIRMANIA GENOCIDIO.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchará este viernes los argumentos de Myanmar (Birmania) en una audiencia pública por un procedimiento iniciado por Gambia acusando a las autoridades birmanas de estar llevando a cabo un presunto genocidio contra la población rohinyá, una minoría musulmana del país. (Texto)

10:00 GMT.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- Organizaciones españolas y venezolanas de los derechos humanos instan a defender la libertad y proteger a las víctimas de la represión y el odio y exigen la libertad de todos los encarcelados por motivos políticos en el país caribeño. (Texto)

10:00 GMT.- Madrid.- SANIDAD TRASPLANTES .- La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) da a conocer el balance de 2025 de donación y trasplantes, una actividad en la que España se ha mantenido como líder mundial absoluto durante más de tres décadas consecutivas. (Texto)

11:15 GMT.- Bruselas.- UE CHIPRE.- El presidente de Chipre, Nikos Christodoulídis, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dan una rueda de prensa conjunta con motivo de la visita del colegio de comisarios de Chipre, que ostenta la presidencia del Consejo de la UE este semestre.

11:40 GMT.- Viena.- AUSTRIA UE.- El canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker, recibe a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en Viena. (Texto)

13:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA AUSTRIA.- El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, recibe a su homóloga austríaca Beate Meinl-Reisinger (Texto) (Foto)

15:00 GMT.- Helsinki.- UE CULTURA.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, inaugura en la ciudad finlandesa de Oulu oficialmente su capitalidad cultural europea. (Texto)

Nicosia.- UE PRESIDENCIA.- Chipre arranca su presidencia del Consejo de la Unión Europea con la misión de influir la agenda comunitaria más allá de la perenne cuestión de la ocupación turca de parte de la isla desde 1974, que les sitúa en una posición única para seguir defendiendo el apoyo a Ucrania o ser un puente de la UE a Oriente Medio, entre otros objetivos. (Texto) (Foto)

Copenhague.- GROENLANDIA EEUU.- Una delegación de congresistas de Estados Unidos se reúne con parlamentarios daneses y groenlandeses en medio del interés del presidente de EE.UU., Donald Trump, por hacerse con esta isla ártica. (Texto)

Berlín.- AGRICULTURA ESPAÑA.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el 18º Foro Global para la Alimentación y la Agricultura 2026 (GFFA) en Berlín. (Texto) (Vídeo)

Estambul.- TURQUÍA JUSTICIA.- Un Tribunal de Estambul celebra hoy una audiencia en el juicio penal contra el exalcalde encarcelado de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, acusado de falsificar su diploma. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Los candidatos en las elecciones presidenciales en Portugal cierran sus campañas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA FERIA.- Berlín acoge la 100 edición de la Semana Verde, feria dedicada a la alimentación, la agricultura y la horticultura. (Hasta el día 25).

Madrid.- El Tratado sobre la Alta Mar (o Tratado Global sobre los Océanos) entra oficialmente en vigor este sábado, marcando un logro histórico en la protección oceánica y estrenando así una nueva era en su gobernanza a nivel global.

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Juicio por el delito de fuga contra cinco yihadistas recapturados en noviembre de 2023, una semana después de huir de una cárcel tunecina, donde cumplían condena por diversos casos de terrorismo

África

Jartum.- SUDÁN REBELIÓN.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visita Sudán durante cuatro días en los que se reunirá con las autoridades de Port Sudán y con personas desplazadas por el conflicto en Darfur y Kordofán, así como con socios humanitarios.

Nairobi.- LIBERIA GOBIERNO.- La expresidenta liberiana Ellen Johnson-Sirleaf (2006-2018) tomó posesión como primera mujer elegida en las urnas para ocupar una jefatura de Estado en África el 16 de enero de 2006, pero, veinte años después de este hito histórico, su legado es controvertido y las mujeres africanas siguen encontrando obstáculos para acceder al más alto nivel del poder político en el continente.

Asia

06:00h.- Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- El tribunal de Seúl anunciará la sentencia del expresidente destituido Yoon Suk-yeol por cargos de obstrucción de justicia, en la primera resolución de los cuatro juicios que enfrenta relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 (Texto)

03:45h.- Tokio.- JAPÓN ITALIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne en Tokio con su homóloga japonesa, la conservadora Sanae Takaichi, con quien se espera que trate cuestiones regionales e internacionales, con ambas como las únicas mujeres mandatarias del G7. (Texto)

Manila.- FILIPINAS ESPAÑA.- La madre del español Diego Bello declara en el juicio en Filipinas contra tres policías acusados de matar a tiros al joven coruñés en enero de 2020 en la isla de Siargao, en el marco de la guerra antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte.

Tokio.- JAPÓN IA.- Casarte con ChatGPT, o con tu personaje manga favorito es ya una realidad en Japón, un país que abraza una nueva forma de decir ‘sí quiero’ y redefine los límites del amor en plena era digital y de la inteligencia artificial (IA). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manila.- FILIPINAS JAPÓN.- El canciller japonés se reúne con su homólogo filipino en Manila, cuando ambos países refuerzan lazos en medio de sendas tensiones con China.

