Un total de 158.752 personas están en lista de espera de dependencia, casi un 20% menos que en 2024, según Gobierno

Un total de 158.752 personas estaban en la lista de espera de la dependencia a 31 de diciembre de 2025, lo que supone una reducción de un 18,4% en el último año y de un 51% en cinco años, desde 2020, cuando eran 311.445 las personas en esta situación, según los datos presentados este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El Ministerio incluye en la lista de espera de la dependencia a las personas que llevan más de 6 meses (el plazo que marca la ley) a la espera de resolución de grado, con grado reconocido sin prestación y con prestación pero a la espera de que esta sea efectiva.

Estos datos, según ha explicado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, se enmarcan en un contexto de aumento de solicitudes. En concreto, han crecido un 7,4% en el último año (160.667 solicitudes más). Esto supone que el número total de solicitudes ha ascendido a 2,32 millones.

"Se vuelve a registrar un nuevo récord en la disminución de la lista de espera, que se reduce en un 18,4% en un año", ha destacado Martínez, este viernes, durante una rueda de prensa en el IMSERSO. Asimismo ha puesto de relieve que la "generación del baby boom hace que la presión, el número de solicitudes, se incremente".