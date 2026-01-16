Trump amenaza con imponer aranceles a los países que no apoyen su plan para hacerse con Groenlandia

"Podría imponer aranceles a los países que no estén de acuerdo con lo de Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional", declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una comparecencia en la Casa Blanca. Esta afirmación, ubicada entre las respuestas de Trump a periodistas, precedió un anuncio relacionado con posibles sanciones económicas dirigidas a naciones que rechacen su propuesta sobre el territorio autónomo. Así lo informó Europa Press, señalando que el mandatario estadounidense instó de esa forma a respaldar un plan que involucra a Groenlandia con el argumento de considerar la isla esencial para los intereses estratégicos de su país.

La advertencia realizada por Trump sobre la imposición de aranceles afectaría a aquellos gobiernos que se resistan a su plan para Groenlandia. Según publicó Europa Press, la administración estadounidense juzga insuficiente la iniciativa presentada por socios europeos, quienes han planteado preservar la soberanía danesa a cambio de fortalecer la presencia de la OTAN en la región. De acuerdo con el medio, Washington considera que la respuesta europea no satisface sus preocupaciones centrales en términos de seguridad nacional.

La Unión Europea entregó una respuesta ante las inquietudes de Estados Unidos con respecto a la seguridad en Groenlandia. El bloque manifestó la intención de incrementar su participación militar y diplomática en la isla para fomentar la estabilidad de la zona. El medio Europa Press señaló que varios países europeos impulsan un plan conjunto con el envío de personal militar y la coordinación de estrategias multilaterales junto a Dinamarca y Groenlandia.

Alemania anunció oficialmente el despliegue de un grupo de reconocimiento compuesto por 15 soldados hacia Groenlandia, según detalló Europa Press. Además, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Suecia y Finlandia expresaron su compromiso de incorporarse a la iniciativa europea. Esta decisión marca un esfuerzo coordinado por parte de varios miembros de la OTAN para abordar las implicancias de seguridad en el Ártico y responder a la petición estadounidense de una mayor implicación aliada en el territorio.

Entre los países europeos, las opiniones acerca de la misión y las propuestas estadounidenses no han sido unánimes. Italia expresó objeciones a la iniciativa, que llegó a calificar como “una broma”, según reportó Europa Press. A pesar de las diferencias internas, el impulso para desplegar recursos militares europeos en Groenlandia avanza con la colaboración de un grupo significativo de países bajo la coordinación de la OTAN.

El plan estadounidense para Groenlandia provocó un aumento de la tensión diplomática y puso a prueba la cohesión europea respecto a la política en el Ártico. Trump sostuvo que la adquisición o el mayor control sobre Groenlandia resultaría crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos. La propuesta de mantener la soberanía danesa sobre la isla, complementada con una mayor presencia de la OTAN, no logró satisfacer completamente al gobierno estadounidense, intensificando la controversia y los debates en foros internacionales.

Mientras tanto, el anuncio estadounidense de posibles aranceles genera incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales y políticas transatlánticas. según Europa Press. La potencial implementación de sanciones económicas por parte de Washington, vinculada a una cuestión geoestratégica específica, introduce un nuevo elemento de presión sobre aliados y socios de Estados Unidos, que hasta ahora habían buscado respuestas consensuadas a las preocupaciones en el Ártico.

Las acciones emprendidas por Berlín y otros aliados europeos reflejan un intento de equilibrar la situación, mostrando voluntad de cooperación en materia de defensa y, al mismo tiempo, evitando ceder ante las demandas de renuncia a la soberanía danesa sobre Groenlandia. Según el reporte de Europa Press, la misión militar europea busca consolidar la cooperación y enviar una señal de compromiso con la estabilidad y la seguridad en la región.

El episodio refleja no solo un desacuerdo sobre la gestión de la seguridad en la zona ártica, sino también las dificultades intrínsecas a la toma de decisiones en el marco de la alianza transatlántica cuando los intereses de seguridad y de soberanía entran en conflicto, conforme se desprende de las informaciones recogidas por Europa Press.