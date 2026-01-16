Rusia acusa a la OTAN de la "militarización" del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

Rusia ha cargado este viernes contra los aliados de la OTAN, incluyendo Dinamarca, a quienes ha acusado de promover la militarización de la región del Ártico con el nuevo despliegue de fuerzas anunciado por Copenhague en plenas tensiones con Estados Unidos, y ha rechazado que Moscú tenga pretensiones sobre el territorio ártico.

El embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, ha acusado a los países de la alianza atlántica de "usar fantasías" sobre la amenaza rusa o china para generar un pretexto que lleva a "militarizar" la región del Ártico.

"Al arrastrar a la OTAN al Ártico, incluida Groenlandia, Dinamarca promueve un enfoque de confrontación, que siempre conduce a la degradación de la seguridad y alimenta las tensiones militares en la región", ha señalado el diplomático ruso en una entrevista con la agencia Tass.

Barbin ha negado que Moscú tenga planes de tomar Groenlandia, en plena retórica de Washington sobre la necesidad de controlar la isla para evitar que caiga en manos de Rusia o China. "Rusia no tiene planes agresivos con respecto a los vecinos árticos. No está amenazando con acciones militares, chantajes ni preparando una reclamación sobre este territorio", ha asegurado.

Los países europeos han cerrado filas con Dinamarca en plena tensión con Estados Unidos y buscan desactivar la retórica expansionista de Washington con ejercicios de exploración que refuerzan la presencia militar europea en la isla ártica y puede ser el germen de una operación conjunta de la OTAN.