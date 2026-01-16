Robbie Williams publica su nuevo disco 'Britpop', previsto para el pasado mes de octubre

“Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del 'britpop' y una época dorada para la música (de Reino Unido)”, había relatado Robbie Williams meses antes del estreno de su nuevo disco, una colección de once canciones que rinde homenaje al sonido británico que marcó aquella década. Con este proyecto, Williams cumple su promesa a quienes esperaban un trabajo inspirado en el legado musical de esa generación, según informó el medio que dio cuenta de la publicación del álbum este viernes.

El lanzamiento de este decimotercer disco de estudio, titulado 'Britpop', se realizó después de varios meses de incertidumbre acerca de la fecha definitiva de salida. De acuerdo con lo publicado, el artista británico había anunciado inicialmente en sus redes sociales oficiales, en mayo de 2025, que el disco estaría disponible en octubre de ese mismo año. Sin embargo, la publicación se retrasó sin que Williams diera explicaciones públicas, hasta el comunicado difundido posteriormente a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó que la obra ya podía escucharse en las principales plataformas.

El medio consignó que ‘Britpop’ contempla once temas y rescata el espíritu musical que se consolidó en el Reino Unido en los años noventa, una etapa que el propio Williams ha definido como dorada para el género. En palabras del músico, el contenido del disco busca conectar con esa esencia y representa un anhelo personal que se remonta a su etapa inicial como solista tras dejar la banda Take That, momento en el que el fenómeno britpop estaba en pleno auge.

El trabajo se suma a la discografía de Williams, que ya contaba con doce álbumes de estudio previos. Según detalló el medio, este nuevo material se caracteriza por su función de tributo y su intención de capturar las influencias que han marcado tanto la carrera del intérprete como la identidad sonora de su país de origen.

La revelación de la fecha definitiva de lanzamiento fue realizada a través de Instagram, red social utilizada de forma recurrente por el cantante para comunicarse con sus seguidores y ofrecer detalles sobre sus proyectos. En su publicación, Williams no solo confirmó la disponibilidad del disco, sino que acompañó el mensaje con reflexiones sobre el proceso creativo vinculado al legado británico.

El medio reportó que la expectativa por el álbum venía creciendo desde el anuncio inicial de mayo del año pasado, cuando Williams aseguró públicamente que el trabajo vería la luz en octubre. La ausencia de explicaciones acerca del retraso generó comentarios entre los aficionados, que siguieron atentos las actualizaciones hasta la confirmación oficial esta semana.

En cuanto al repertorio, ‘Britpop’ integra composiciones que exploran temáticas y sonidos propios del género, buscando recrear el ambiente musical que prevaleció en el Reino Unido durante la década de los noventa y que influyó en la escena internacional. Con este lanzamiento, Williams no solo responde a una demanda sostenida por parte de su público, sino que también aporta un nuevo capítulo a su trayectoria y a la memoria colectiva del pop británico.

Tal como precisó el medio que difundió el estreno, la publicación de 'Britpop' refuerza la vigencia artística de Robbie Williams y su voluntad de mantener un lazo constante con la historia musical que constituye parte central de su identidad como creador. El álbum ya se encuentra disponible en formato digital y promete convertirse en una pieza referencial tanto para los seguidores del britpop como para quienes buscan revisitar los sonidos característicos de aquella época.