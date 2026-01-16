Pablo Urdangarín, emocionado, agrece el pésame tras la muerte de su tía abuela, Irene de Grecia

Tras varios días en estado crítico en los que su vida se iba apagando poco a poco a causa de la enfermedad neurodegenerativa que padecía desde hace tiempo, la princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, fallecía este jueves a los 83 años en el Palacio de La Zarzuela.

Fiel escudera, amiga inseparable y noble consejera de la Reina Emérita -con la que residía desde 1981-, la hija menor de los Reyes Pablo I y Federica de Grecia tenía además una relación especial con el resto de la Familia del Rey, especialmente con sus sobrinos Felipe VI y las infantas Elena y Cristina, que siempre tuvieron en su querida 'tía pecu' -como la llamaban cariñosamente por su carácter extravagante- a una segunda madre, y también con sus sobrinos: la Princesa Leonor y la Infanta Sofía; Froilán y Victoria Federica de Marichalar; y Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín.

De ahí que como ha trascendido la familia Borbón al completo -a excepción del Rey Juan Carlos, que estará al lado de Doña Sofía en el entierro de la princesa Irene en el Palacio de Tatoi en Atenas el próximo lunes- dará su último adiós a la hermana de la Emérita este viernes en el velatorio íntimo que se está celebrando en la más estricta intimidad en el Palacio de La Zarzuela.

Una capilla ardiente lejos de miradas indiscretas a la que seguirá una despedida en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid este sábado, antes del traslado de los restos mortales de la princesa griega a su país natal, cumpliendo así su última voluntad de ser enterrada junto a sus padres y su hermano Constantino.

El primer miembro de la familia directa en pronunciarse sobre el fallecimiento de Irene ha sido Pablo Urdangarín, que a pesar de la tristeza por la pérdida de su tía abuela "favorita" ha cumplido con sus compromisos deportivos y no ha faltado este jueves al entrenamiento de su equipo, el Fraikin BM Granollers de balonmano.

A última hora de la tarde el hijo de la infanta Elena reaparecía ante las cámaras y, con la educación que le caracteriza, ha agradecido emocionado las condolencias de la prensa, evitando confirmar sin embargo si podrá viajar a Atenas junto al resto de su familia para dar su último adiós a Irene de Grecia.