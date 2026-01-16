Los uruguayos Satriano y Boselli, refuerzos en ataque y defensa para el Getafe

El Getafe CF anunció este viernes la contratación del delantero uruguayo Martín Satriano en calidad de cedido y procedente del Olympique de Lyon, y del central también 'charrúa' Sebastián Boselli, igualmente cedido por River Plate.

"Martín Satriano se convierte en el primer refuerzo invernal del Getafe CF. El uruguayo, delantero centro de 24 años, se incorpora a la escuadra azulona como cedido con opción de compra", anunció el conjunto madrileño en un comunicado.

El equipo de José Bordalás, lastrado por las bajas y una plantilla corta, se hizo con un primer refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada en LaLiga EA Sports. Satriano se formó en las categorías inferiores del Inter de Milán, llegando a debutar con el primer equipo en la Serie A en la 21/22.

El atacante ha contado con mucho protagonismo en la máxima categoría italiana y en la Ligue 1, jugando para Stade Brestois, Empoli, Lens y el Olympique de Lyon, club del que llega al sur de Madrid tras anotar en esta campaña tres goles, uno de ellos en la Liga Europa.

Poco después, el 'Geta' informó de otra llegada, en este caso para reforzar la defensa. "El Getafe Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con el River Plate para la cesión con opción de compra de Sebastián Boselli, zaguero uruguayo de 22 años", apuntó.

Formado en las categorías inferiores de Defensor Sporting Club, el jugador de River, también de la Copa Libertadores e internacional Sub-20 y Sub-23 con Uruguay, puede actuar como central y lateral derecho en defensa.