Agencias

Localizan a 44 migrantes llegados a bordo de dos pateras al suroeste de Mallorca y Formentera

Guardar

Un total de 44 personas han llegado este viernes a Baleares a bordo de dos embarcaciones localizadas a 5,3 millas del suroeste de Mallorca y en Es Caló de Formentera.

La primera de ellas se ha localizado cerca de Mallorca sobre las 05.41 horas, con 27 migrantes de origen subsahariano en su interior, según ha explicado la Delegación de Gobierno en Baleares en un comunicado.

La siguiente se ha encontrado a las 08.40 horas en el litoral de la Pitiusa Menor y en ella viajaban 17 personas de la misma zona de África. En ambos casos han intervenido Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Con estas nuevas arribadas, el número de migrantes que han llegado a Baleares desde el miércoles asciende a 288 personas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Panamá registra una inflación del 0,1 % en diciembre de 2025

Infobae

El Catatumbo cumple un año de "drama prolongado" por enfrentamiento entre guerrillas

Infobae

Parlamentarios de EEUU respaladan la soberanía danesa y derecho de Groenlandia a decidir

Infobae

Sheinbaum pide "respeto mutuo" y "responsabilidad compartida" a EEUU tras críticas

Infobae

Un total de 158.752 personas están en lista de espera de dependencia, casi un 20% menos que en 2024, según Gobierno

Un total de 158.752 personas