La entidad financiera estadounidense State Street gana 2.339 millones de euros, un 9,4% más

La entidad financiera estadounidense State Street obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.717 millones de dólares (2.339 millones de euros), un 9,4% más que doce meses atrás, según ha informado este viernes en su presentación de resultados anuales.

Los ingresos ascendieron a 13.944 millones de dólares (12.005 millones de euros), un 7,3% más, cantidad de la cual 10.980 millones de dólares (9.453 millones de euros) se correspondieron a las comisiones percibidas, 2.960 millones de dólares (2.548 millones de euros) a intereses netos y otros 4 millones de dólares (3,4 millones de euros) tuvieron otro origen.

Ya solo en el cuarto trimestre, State Street ganó 747 millones de dólares (643,1 millones de euros) y se anotó una cifra de negocio de 3.667 millones de dólares (3.157 millones de euros), esto es un 4,6% menos y un 7,5% más, respectivamente.

Al mismo tiempo, la firma cerró el ejercicio con una rentabilidad financiera (ROE) del 13,9%, al tiempo que el retorno sobre el capital común tangible (ROTCE) fue del 21,5%. La ratio de capital CET1 se incrementó ocho décimas en comparativa interanual, hasta los 11,7%.

"El año 2025 supuso otro año de sólidos resultados y avances estratégicos para State Street. Obtuvimos unos resultados financieros sólidos, logrando un apalancamiento operativo positivo, ampliando el margen antes de impuestos y generando mayores rendimientos", ha afirmado el presidente y consejero delegado de State Street, Ron O'Hanley.