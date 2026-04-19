James: Jugar 'playoff' con Broony "puede que sea lo más loco que ha pasado en mi carrera"

Los Ángeles (EE.UU.), 18 abr (EFE).- LeBron James destacó este sábado que jugar junto a su hijo, Broony James, probablemente vaya a ser uno de los acontecimientos "más locos" de su carrera deportiva, después de que ambos compartieran este sábado pista en el primer asalto de eliminatorias contra Houston Rokets.

"Estuve en la cancha con mi hijo en un partido de 'playoff'. Probablemente sea lo más loco que me ha pasado en mi carrera. Mi madre pudo ver a su hijo y a su nieto durante los playoffs. ¡Es una locura!", indicó la estrella estadounidense en una rueda de prensa posterior al partido, que se saldó con victoria para los angelinos por 107-98.

James agregó que al equipo no le queda otra opción que mantener el "esfuerzo colectivo" para encarar la siguiente ronda, sobre todo tras las sensibles bajas de Luka Doncic y Austin Reaves en un momento clave para el equipo.

"Cuando te falta tanta potencia de fuego como ahora con Austin Reaves y Luka fuera, todos tenemos que colaborar. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo y dar un poco más", sentenció.