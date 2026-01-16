Juan Bravo rechaza el traspaso de las prestaciones por desempleo a Euskadi: es para que Sánchez siga en Moncloa

Las declaraciones de Juan Bravo en relación con el reciente traspaso de competencias para la gestión de las prestaciones por desempleo al País Vasco han destacado la posibilidad de buscar áreas de colaboración entre comunidades autónomas en campos como la computación cuántica, en lugar de priorizar acuerdos políticos para mantener la estabilidad del Gobierno español. Según informó Europa Press, Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP), destacó que este tipo de iniciativas tecnológicas pueden beneficiar a todo el territorio nacional y aportar soluciones a retos futuros, en contraste con el enfoque que atribuye al Gobierno central respecto a la transferencia de competencias.

Durante su intervención, Bravo manifestó su oposición a la cesión de la gestión de prestaciones por desempleo a Euskadi, argumentando que responde a intereses políticos concretos y no a criterios de mejora del bienestar social. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el dirigente popular sostuvo que el traspaso no está motivado por la eficacia administrativa, sino que responde a la intención de que “Sánchez siga en Moncloa”, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su valoración, la cesión de este tipo de competencias debería contemplarse solo si implica una mejora demostrable para los ciudadanos.

Bravo recordó que existen actualmente sistemas de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en la gestión de las prestaciones laborales e interrogó sobre la necesidad de realizar la transferencia señalada. El medio Europa Press detalló que Bravo señaló: “el centro de todo esto, ¿quién es? ¿Sánchez o los ciudadanos?” con lo que expresó su desconfianza sobre las motivaciones detrás de la medida.

En cuanto a las negociaciones sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, Juan Bravo descartó cualquier posibilidad de pacto con María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. Según recogió Europa Press, Bravo fue enfático al afirmar: “Con esta mujer, con la señora Montero, con la ministra, no, porque no creen en esto, no creen en el diálogo”. Explicó que el Gobierno solo parece interesado en alcanzar acuerdos con formaciones independentistas como ERC, a quienes Montero, según su versión, atribuye un papel determinante en la estabilidad de gobiernos tanto en Cataluña como a nivel nacional.

Bravo también criticó el procedimiento seguido por el Ministerio de Hacienda en la presentación de la propuesta de financiación, señalando que fue elaborada de manera unilateral y sin un trabajo técnico previo. Europa Press publicó que Bravo cuestionó la seriedad del documento presentado por Montero, al referirse a que se trataba únicamente de “un ‘powe point’” y no contenía un proyecto redactado: “me parece tan poco nivel para hablar del dinero de todos los españoles”.

El vicesecretario del PP también puso en duda la oportunidad del anuncio de la propuesta de financiación autonómica, sugiriendo que podría estar vinculada a los planes electorales de la ministra Montero en Andalucía y a la necesidad de aprobar los presupuestos generales. Europa Press reportó que Bravo recordó que la líder socialista señaló hace más de siete años, al llegar al Ejecutivo, que la reforma del sistema de financiación territorial era una prioridad, y cuestionó que se retome solo ahora, apuntando a las próximas citas electorales.

Sobre la supuesta disposición de comunidades gobernadas por el PP para aceptar el nuevo modelo presentado por Hacienda, Bravo negó que exista interés, a pesar de la voluntariedad y los posibles mayores recursos para esas autonomías. Reiteró ante el periodista de Europa Press: “De verdad no le engaño”, subrayando que no ha habido conversaciones internas en ese sentido dentro de su formación.

En referencia a posibles alternativas para la mejora de la gestión pública interterritorial, Bravo propuso la creación de mesas y grupos técnicos con representación de todas las comunidades, de cara a analizar asuntos esenciales como sanidad, dependencia y empleo, considerando que estos abordajes serían más eficaces que los actuales planteamientos políticos. Europa Press recogió que puso como ejemplo la posibilidad de colaborar con el País Vasco en el desarrollo de la computación cuántica, resaltando el esfuerzo y liderazgo de la región en este sector y sugiriendo que podría convertirse en un proyecto colaborativo para el resto de España.

Bravo destacó que, pese a la importancia de estos proyectos colaborativos en áreas tecnológicas y científicas, la comunicación y el diálogo por parte del Ministerio de Hacienda han sido insuficientes. Indicó que las comunidades autónomas tuvieron conocimiento del nuevo sistema de financiación únicamente a través de una rueda de prensa, lo que, bajo su criterio, excluye cualquier esfuerzo real de negociación o de búsqueda de consenso. Europa Press reflejó sus palabras al describir la falta de información previa suministrada a las comunidades, salvo a los partidos independentistas catalanes, en lo que el dirigente ve una muestra del modo en que se están abordando decisiones con impactos duraderos para la estructura de financiación nacional.

El vicesecretario popular reiteró la conveniencia de abordar los retos compartidos entre autonomías a través de propuestas técnicas y proyectos que permitan aprovechar capacidades avanzadas en sectores estratégicos. Contrastó este enfoque con lo que identifica como cesiones motivadas por razones de coyuntura política, insistiendo en que la vocación de permanencia y cohesión del sistema de financiación debería primar sobre objetivos asociados a la estabilidad del Ejecutivo central.