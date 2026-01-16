Empresas de EE. UU. en China, más preocupadas por ralentización que por lazos bilaterales

Shanghái (China), 16 ene (EFE).- Las empresas estadounidenses que operan en China están preocupadas por los lazos entre ambas potencias pero todavía más por las perspectivas de ralentización del crecimiento económico en el gigante asiático, según una encuesta anual publicada este viernes por la cámara de comercio AmCham China.

El documento, citado por la prensa local, indica que en torno a dos tercios de los 368 participantes apuntaron a la ralentización del crecimiento como cuestión candente, convirtiéndolo así en el principal problema para las empresas estadounidenses en esta edición del estudio.

En segundo lugar figuran las "deterioradas" relaciones entre Pekín y Washington, que representan un punto de incertidumbre para más de la mitad de las firmas encuestadas.

Sin embargo, tras la tregua comercial de un año que firmaron China y EE. UU. a finales de octubre, las expectativas de los miembros de la cámara acerca de los lazos bilaterales "han mejorado de forma considerable": el 79 % de los participantes expresaron pronósticos positivos o neutrales para este 2026.

Cabe destacar que la encuesta se llevó a cabo precisamente sobre las fechas en las que Washington y Pekín acercaron posturas, entre el 22 de octubre y el 20 de noviembre.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump pisó el acelerador en la guerra comercial que él mismo había comenzado en su primer mandato (2017-2021), iniciando una escalada arancelaria que llegó a traducirse en un embargo comercial cruzado 'de facto' entre las dos principales potencias económicas del mundo.

En cualquier caso, las empresas estadounidenses apuntaron que la tendencia a largo plazo de 'desacople' entre su país y China suponen el principal obstáculo para la "innovación corporativa", con menores expectativas de crecimiento para el sector tecnológico y para las actividades de investigación y desarrollo (I+D).

Más de la mitad de las compañías encuestadas situaron a China entre su 'top 3' de destinos de inversión para este año, un nivel similar al del estudio anterior.

En torno a un 40 % -6 puntos más que en 2024- aseguró que el entorno de inversión en China ha mejorado, y el 57 % apuntó que elevará el capital destinado a sus operaciones en el país asiático este año. EFE